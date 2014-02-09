10 پروژه عمرانی شهرداری نیشابور در دهه فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌حسن زرندی ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران اظهارکرد: انقلاب اسلامي يک نهضت ديني و اعتقادي بود که ديگر انقلاب‌هاي جهان ژرفا و عمق اين گونه‌اي را نداشتند و امام سبب شد ايران به‌عنوان يکي از پرافتخارترين نظام‌هاي دنيا مطرح باشد.

وی اظهار داشت: اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله افتخارات نظام و دولـت مردمی است.

این مقام مسئول عنوان کرد: برخی از پروژه‌های مذکور از سال‌ها قبل شروع شده بودند که برخی فازهای آنها پیش از این بهره‌برداری شده بود و فاز نهایی در این دهه به بهره‌برداری ‌رسید.

زرندی ادامه داد: احداث کانال در سطح شهر( 17 شهریور، فردوسی شمالی، جنوبی و قدس جنوبی)، پیاده‌روسازی معابر شهر (خیابان‌های 17 شهریور، فردوسی شمالی و 15 خرداد و شهید جعفری)، احداث آیلند و نصب جدول در بلوار دانشگاه، ادیب و کمربندی فاز دو بخشی از پروژه‌های عمرانی است که با اعتبار 14 میلیارد ریال بهره‌برداری شدند.

سرپرست شهرداری نیشابور بیان داشت: ساماندهی محور گردشگری خیام و عطار (پیاده روسازی نصب جدول و احداث بازارچه با مشارکت بخش خصوصی) و اجرای آسفالت معابر در بلوار جانبازان، بلوار دانشگاه، مسکن مهر، خیایان‌های عدالت و فردوسی شمالی و جنوبی از پروژه‌های دیگر با اعتبار 33 میلیارد و600 میلیون ریال است.

زرندی اضافه کرد: افتتاح فاز اول پیاده‌روسازی(خیابان امام خمینی(ره) تا ابتدای منوچهری شمالی)، احداث پارک محله‌ای (شهیدطاهری و امام خمینی 32)، آغاز به کار سازمان عمران شهرداری، بازسازی و نوسازی اتوبوس‌های فرسوده به تعداد 20 دستگاه و خرید میدل باس به تعداد 9 دستگاه بخشی دیگر از این پروژه‌ها با اعتبار 24 میلیارد و 500 میلیون ریال است.