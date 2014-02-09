درخواست وزیر ارتباطات از اپراتورهای موبایل/ واگذاری تلفن همراه در روستاهای محروم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه های ارایه خدمات ICT به 759 روستای کشور، خدمت رسانی به مناطق محروم،مرزی و روستاها را جزو اولویت های وزارت ارتباطات برشمرد و گفت: امیدواریم با تلاش هایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران در دست اقدام است، هیچ نقطه بدون ارتباط تلفنی و اینترنتی در کشور وجود نداشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، ارایه خدمات ارتباطی در روستاها بر اساس اولویت بندی تنظیم شده، عملیاتی خواهد شد افزود: در فاز نخست، تا پایان سال آینده، خدمات ارتباطی مورد نیاز 250 روستای بالای 20 خانوار باقی مانده، اجرایی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: روستاهای بالای 10 خانوار در اولویت بعدی ارتباط رسانی قرار دارند و همین روند تا جایی پیش خواهد رفت که دیگر هیچ نقطه بدون ارتباط در کشور باقی نماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تنها به دنبال برقراری ارتباط تلفن ثابت در روستاها نیستیم، تصریح کرد: باید تمامی مناطق کشور، تحت پوشش تلفن همراه نیز قرار گیرند که این موضوع به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل ابلاغ شده تا تلاش های لازم را اجرایی کنند و بدون توجه به درآمدزایی شبکه موبایل را در مناطق محروم و مرزی و دورافتاده راه اندازی کنند.

وی با بیان اینکه به منظور استمرار خدمت رسانی به مناطق محروم باید همکاری پست و پست بانک به صورت مداوم و پیوسته باشد و شاید با خصوصی سازی پست بانک، ادامه این روند با شکل فعلی امکان پذیر نباشد، گفت: با کمک دولت و مجلس عقب افتادگی های موجود در برنامه ها، جبران خواهد شد؛ تا به امروز 17 درصد از برنامه پنجم اجرایی شده و در تلاش هستیم که تا دو سال آینده، همه وظایف تعریف شده در برنامه پنجم توسعه، عملیاتی شود.

واعظی در خصوص برنامه های وزارت ارتباطات، گفت: سال آینده، هفت پروانه جدید در این بخش ارائه خواهد شد و در حوزه زیرساخت نیز در تلاش هستیم پهنای باند 70 مگابیت برثانیه، تا پایان سال جاری به 150 مگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کند. در خصوص اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات نیز اگر چه از برنامه زمانبندی شده فاصله داریم اما امیدواریم با تلاش های در دست اجرا در کوتاهترین زمان ممکن، عقب افتادگی در این حوزه جبران و این شبکه پیاده سازی شود.