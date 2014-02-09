امحای لوازم آرایشی بهداشتی غیر مجاز به ارزش 40 میلیارد ریال در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ناصر اصلانی در تشریح عملیات پلیس و کشف محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اظهار داشت: با دریافت اخباری در مورد وجود انبارهای محصولات آرایشی و بهداشتی مشکوک در سعید آباد شهریار بلافاصله و با هماهنگی مقام قضایی ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی غرب استان تهران با همکاری اداره بهداشت شهریار به محل اعزام شدند.

این مسئول افزود: در این خصوص چهار باب مغازه و یک واحد مسکونی در سعیدآباد شهریار مورد بازرسی قرار گرفت که هشت هزار و 350 کارتن رنگ مو، روغن مو، اکسیدان، ژل مو، شامپو با برچسب های خارجی به همراه 65 گالن 20 لیتری شامپو تاریخ گذشته و اکسیدان، یک دستگاه تاریخ زن و یک حلقه برچسب شبنم در مجموع به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی ادامه داد: در استعلام از اداره بهداشت و نظریه کارشناسی در مورد محصولات آرایشی بهداشتی مشخص شد تمامی اقلام مکشوفه تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف بوده و با جعل تاریخ انقضاء و الصاق شماره بهداشتی توسط افراد فرصت طلب در بازار توزیع می شده است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران متذکر شد: در تحقیقات تکمیلی پلیس سه متهم شناسایی شدند که این افراد اقدام به اجاره واحدهای تجاری جهت نگهداری محصولات غیر بهداشتی مذکور می کردند و برابر گزارش، تقاضای تعقیب کیفری نامبردگان مطرح و براساس دستور مقام قضایی، متهمان تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند.

سردار اصلانی گفت: در این زمینه همچنین آدرس شرکتی در تهران شناسایی و در بررسیهای تکمیلی پلیس مشخص شد که افراد فرصت طلب، هفته گذشته با برداشتن تابلوی شرکت متواری شدند اما با توجه به حساسیت موضوع توزیع محصولات غیر بهداشتی و به مخاطره افتادن سلامت جامعه، تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.