  1. استانها
  2. تهران
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۵

سردار اصلانی خبر داد:

امحای لوازم آرایشی بهداشتی غیر مجاز به ارزش 40 میلیارد ریال در غرب استان تهران

امحای لوازم آرایشی بهداشتی غیر مجاز به ارزش 40 میلیارد ریال در غرب استان تهران

شهریار - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از امحای محصولات آرایشی بهداشتی غیر مجاز و تاریخ گذشته به ارزش۴۰ میلیارد ریال در این حوزه انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ناصر اصلانی در تشریح عملیات پلیس و کشف محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اظهار داشت: با دریافت اخباری در مورد وجود انبارهای محصولات آرایشی و بهداشتی مشکوک در سعید آباد شهریار بلافاصله و با هماهنگی مقام قضایی ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی غرب استان تهران با همکاری اداره بهداشت شهریار به محل اعزام شدند.

این مسئول افزود: در این خصوص چهار باب مغازه و یک واحد مسکونی در سعیدآباد شهریار مورد بازرسی قرار گرفت که هشت هزار و 350 کارتن رنگ مو، روغن مو، اکسیدان، ژل مو، شامپو با برچسب های خارجی به همراه 65 گالن 20 لیتری شامپو تاریخ گذشته و اکسیدان، یک دستگاه تاریخ زن و یک حلقه برچسب شبنم در مجموع به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی ادامه داد: در استعلام از اداره بهداشت و نظریه کارشناسی در مورد محصولات آرایشی بهداشتی مشخص شد تمامی اقلام مکشوفه تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف بوده و با جعل تاریخ انقضاء و الصاق شماره بهداشتی توسط افراد فرصت طلب در بازار توزیع می شده است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران متذکر شد: در تحقیقات تکمیلی پلیس سه متهم شناسایی شدند که این افراد اقدام به اجاره واحدهای تجاری جهت نگهداری محصولات غیر بهداشتی مذکور می کردند و برابر گزارش، تقاضای تعقیب کیفری نامبردگان مطرح و براساس دستور مقام قضایی، متهمان تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند.

سردار اصلانی گفت: در این زمینه همچنین آدرس شرکتی در تهران شناسایی و در بررسیهای تکمیلی پلیس مشخص شد که افراد فرصت طلب، هفته گذشته با برداشتن تابلوی شرکت متواری شدند اما با توجه به حساسیت موضوع توزیع محصولات غیر بهداشتی و به مخاطره افتادن سلامت جامعه، تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.

کد مطلب 2232844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها