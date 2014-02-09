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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

خدمتگزار:

نیروهای هوایی نقش مهمی در حراست از دستاوردهای انقلاب دارند

نیروهای هوایی نقش مهمی در حراست از دستاوردهای انقلاب دارند

بیرجند – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش نیروی هوایی در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: نیروهای هوایی نقش مهمی در حراست از دستاوردهای انقلاب دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهان، معاونین و مسئولان پایگاه شهید سرلشکر خلبان شهید حسینی خور، با اشاره به اینکه نیروی هوایی هم در پیروزی انقلاب اسلامی و هم در حراست از دستاوردهای انقلاب نقش بسزایی دارد، اظهارداشت: نیروهای ولایت مدار پایگاههای هوایی اجازه کوچکترین تجاوز به خاک ایران را به دشمنان  نخواهند داد.         

وی با بیان اینکه در جنگ علیه ایران تمام آحاد و اقشار مختلف، ارگانها و نهادها دست به دست هم داده و به پیروزی رسیدند، افزود: امروز ملت ایران به کشوری با عزت و بزرگی تبدیل شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، عنوان کرد: امروز ایران اسلامی با استفاده از تکنولوژی روز و اتحادی که دارد تحرکات دشمنان را تحت نظر داشته و از ایران اسلامی حفظ و حراست می کند.

وی با اشاره به اینکه حضور نیروی هوایی در خدمت امام راحل موجب شد تا مردم متوجه شوند نیروی هوایی نیز از مردم است، افزود: این امر باعث شده مردم با قدرت بیشتری وارد صحنه شوند.

خدمتگزار با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با کمک نیروهای هوایی به پیروزی رسیده است، افزود: هوشیاری، آمادگی و بیداری نیروی هوایی در حمله صدام به ایران موجب شکست دشمن شده است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان به مذاکرات اخیر ایران اشاره کرد و گفت: ملت ایران مذاکراتی که حرف منطقی و قانونی ملت ایران را بپذیرند قبول دارد.

 وی عنوان کرد: امروز دنيا به اين نتيجه رسيده كه بايد حقوق ملت بزرگ ايران را به رسميت شناخته و آن را محترم بشمارد.

کد مطلب 2232847

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