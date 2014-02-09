سارقان در کمین خریداران پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزیز الله سپهوند پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص کشفیات جدید نیروی انتظامی عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بسیاری از شهروندان اهوازی برای تهیه مایحتاج مورد نیاز این ایام با خودروهای شخصی خودشان به مراکز خرید در سطح شهر مراجعه می کنند.



سرهنگ سپهوند افزود: در این راستا تعدادی از مجرمان در کمین هستند تا از این فرصت به وجود آمده در اثر سهل انگاری و یا بی توجهی شهرواندان نسبت به اموال شخصی خود سو استفاده کنند و دست به سرقت محتویات و اموال داخل خودرو می زنند.



وی با اشاره به اینکه، نیروی انتظامی شهرستان اهواز با توجه به افزایش شکایات شهروندان این مسئله را با حساسیت و دقت بالایی مورد پیگیری قرار داد، اظهار کرد: در همین راستا در یک عملیات منسجم و هماهنگ توانستیم به همت عوامل پلیس مرکز استان خوزستان یک باند سرقت لوازم خودرو راشناسایی و دستگیر کنیم.



فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهواز افزود: نیروی انتظامی شهر اهواز بر اساس اعترف سارقان نسبت به یک شبکه هماهنگ شده در قالب یک تعدادی سارق، مالخر و افرادی آگاه شد که محل اختفای اموال آنها نیز کشف شده است.



سرهنگ سپهوند با اشاره به اقداماتی که در راستای افزایش نرخ جرم به منظور یک عامل بازدارنده در وقوع جرم صورت گرفته است، افزود: با نگاهی آسیب شناسانه به این معضل به این نتیجه می رسیم که این اقدامات کافی نیست و برای کاهش جرم در جامعه نیازمند کمک همه افراد جامعه و دستگاه های مختلف است.



وی با بیان اینکه در صورتی که در کنار هر مرکز خرید یک پارکینگ وجود داشته باشند به طور حتم می توان فرصت سارقان را برای سرقت لوازم خودرو در شهر کاهش داد، تصریح کرد: کشفیات نیروی انتظامی در خصوص لوازم و محتویات داخل خودرو ها در مدت زمان چهار صورت گرفت.



فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهواز افزود: برآورد هزینه احتمالی ارزش این کشفیات 500 میلیون ریال است.

