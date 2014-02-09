يوم الله 22 بهمن سرآغازي نو در تاريخ دنياي اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، در اين بيانيه آمده است: يوم الله 22 بهمن سرآغازي نو در تاريخ كشورمان ايران و دنياي اسلام است كه معمار كبير انقلاب اسلامي آن را انفجار نور ناميد.

این بیانیه می افزاید: اين روز مبداء شكل‌گيري حكومت اسلامي در عصر نوين است كه پيش از آن مكاتب خود ساخته بشري آزمايش خويش را در ناكارآمدي برنامه‌ريزي براي آينده بشريت به وضوح به اثبات رسانده‌اند و جهان تشنه راهي جديد براي نيل به سعادت دنيوي و اخروي است.

در ادامه این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامي ايران هم اكنون از 35 سال از شكل‌گيري خود بسياري از انسان‌هاي آزاده را شيفته مشي الهي و انساني خود ساخته و با اقتداري كه از مكتب تشيع علوي در كنار وحدت اسلامي نشأت گرفته روز به روز بيشتر و بيشتر قلب‌هاي عاشقان راه كمال و آزادي را مجذوب خود مي‌كند؛ اينك انقلاب شكوهمند اسلامي با كوله‌باري از تجربه و در سايه خداوند متعال خون شهيدان و رهنمودهاي رهبر كبير انقلاب حضرت آيت الله خامنه‌اي مرزهاي سياسي و اعتقادي را يكي پس از ديگري درنورديده و قلب ملت‌هاي آزاده را فتح مي‌كند تا نداي حق طلبانه اسلام در اقصي نقاط جهان طنين‌انداز شود.

همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: اداره كل تبليغات اسلامي آذربايجان‌شرقي در بزرگداشت روز 22 بهمن با همراهي روحانيت معزز، مداحان و شعراي اهل بيت(ع)، دستجات حسيني، كانون‌هاي فرهنگي، موسسات قرآني و انجمن‌هاي اسلامي سطح استان با مشت گره كرده شعار "مرگ بر آمريكا" و "مرگ بر اسرائيل" را فرياد خواهند زد و به همراه ملت شريف ايران با خون شهيدان، آرمان‌هاي امام راحل(ره) و رهبر انقلاب حضرت امام خامنه‌اي تجديد ميثاق خواهند كرد.