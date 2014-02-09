برخورداری 2439 روستای آذربایجان شرقی از خدمات شبکه ارتباطی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح برقراری ارتباط تلفنی 37 روستای محروم در مناطق صعب العبور استان اظهار داشت: اجرای طرح برخورداری خدمات عمومی اجباری برای مردم در روستاهای محروم استان از تلفن خانگی و خدمات اینترنت و فاکس است.

وی از بهره مندی 90 درصدی روستاهای زیر 20 خانوار روستاهای استان از تلفن خانگی خبر داد و افزود: در حال حاضر90 درصدی روستاهای زیر 20 خانوار روستاهای استان از تلفن خانگی بهره مند هستند.

پورمهدی همچنین ادامه داد: یک هزار و 601 روستای استان نیز از پوشش تلفن همراه برخوردارهستند که شامل 85 درصد از جمعیت روستایی استان است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 817 روستای استان نیز از خدمات ICT بهرمند هستند، اظهار داشت: این خدمات در حال توسعه است و 150 روستای استان نیز از اینترنت پرسرعت بهرمند هستند.