تمام اقلام سبد کالا به جز برنج از تولیدات اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر انصاری بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد مشمولان سبد کالا در سطح کشور زیاد هستند و به این تعداد برنج تولیدی به یک شکل ذخیره نداشتیم بنابراین مجبور به استفاده از برنج وارداتی در سبد کالای مردم شدیم.

وی بیان داشت: چهار قلم کالا از جمله روغن، تخم‌مرغ، مرغ و پنیر از تولیدات اصفهان است که افتخاری برای استان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: طرح ارائه رایگان سبد کالا به مردم در راستای کاهش نقدینگی به خانوارهای ایرانی صورت گرفت زیرا که تزریق پول از دولت به مردم جز تورم چیز دیگری به بار نمی‌آورد.

وی افزود: از زمان آغاز سبد کالا به مردم اصفهان تاکنون نزدیک به 3 هزار تماس با 124 این سازمان در راستای ارائه شکایات و پیشنهادات در خصوص سبد کالا گرفته شد.

انصاری با اشاره به اینکه سبد کالا در مرحله اول تنها باید به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اختصاص می‌یافت و به همین گروه هم خاتمه داده می‌شد تا شاهد این گونه بی‌نظمی‌ها نباشیم، ادامه داد: به طور قطع مشکلاتی که در این مرحله با آن روبرو شدیم بررسی و در مراحل بعدی ارائه سبد کالا در نظر گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: سبد کالا در مراحل بعدی به کالاهایی اختصاص می‌یابد که بیشتر مورد نیاز عامه مردم باشد یا با توجه به زمان توزیع کالاهایی که مختص آن فصل است در سبد کالا قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از توزیع 50 درصد سبد کالا بین مردم اصفهان خبرداد و یادآور شد: عمده مشکلی که در توزیع سبد کالا به مردم داشتیم مشمولان بیمه تامین اجتماعی و حقوق بگیران زیر 500 هزار تومان است.

وی گفت: تعداد مشمولان سبد کالا در اصفهان منهای نیروهای مسلح 565 هزار خانوار است که 502 هزار سبد تاکنون توزیع شده است.

انصاری با اشاره به اینکه در ابتدای ارائه سبد کالا به مردم مشکلاتی پیش آمده که از تمام مردم اصفهان عذرخواهی می‌کنم، ابراز داشت: زمان تحویل کالا تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شده است.



قیمت لبنیات تا پایان سال 93 ثابت خواهد ماند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: میزان سرمایه‌گذاری این سازمان در طی سال گذشته به 3 هزار و 495 میلیارد تومان می‌رسد که یک هزار و 285 مجوز صنعتی صادر شده و نزدیک به 360 هزار نفر اشتغال‌زایی در قالب طرح توسعه، بهره‌وری و تاسیس در حوزه معدن شده است.

وی از وجود 601 معدن فعال و بیش از 350 واحد شن و ماسه و در مجموع 950 واحد صنعتی در سطح استان اصفهان خبر داد و گفت: در طول یکسال گذشته بیش از 100 واحد اضافه شده است.

انصاری ابراز داشت: تعداد اصناف تحت نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت از 120 گذشته است.

وی گفت: در دستورالعملی که از تهران به سازمان آمده مشخص کرده که قیمت لبنیات تا پایان سال 93 ثابت خواهد ماند و دیگر شاهد افزایش قیمت در این دسته از محصولات نخواهیم بود.