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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

کودکان و نوجوانان البرزی در جشن بزرگ انقلاب شرکت کردند

کودکان و نوجوانان البرزی در جشن بزرگ انقلاب شرکت کردند

کرج - خبرگزاری مهر: شمار زیادی ازکودکان ونوجوانان استان البرز در جشن بزرگ انقلاب که در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفی الله رمضانخانی مدیر کل کانون استان البرز در سخنانی در این مراسم گفت: دهه فجر فرصت طلایی بازخوانی خاطرات پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است، نسل جوان و نوجوان امروز تشنه معارف و آشنایی با وقایع و حوادث انقلاب و آرمان های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب است که باید  تمام نهادهای فرهنگی در این راستا گام بردارند و در اجرای برنامه های دهه فجر باید از تمام امکانات و ظرفیت ها به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

مدیر کل کانون استان خطاب به کودکان ونوجوانان نیز گفت: امیدوارم شما عزیزان بتوانید آن گونه که شایسته است فردای ایران اسلامی را بسازید و بتوانید با افتخار پرچمی را که امام راحل (ره)، برافراشته اند به اهتزاز در آورید.

اجرای تئاتر بسیار زیبا توسط گروه تئاتر کانون کشور به نام "بچه های ایران زمین" به کارگردانی مهدی قلعه، اجرای مسابقات ویژه و شاد برای حضار از برنامه های شاد اجرا شده برای کودکان و نوجوانان بود.

در این مراسم از ساکی، مدیرکل آموزش و پرورش استان و عسگری، مدیرکل امور اجتماعی استانداری به جهت همکاری های سازنده با کودمان و نوجوانان استان با اهدا لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.

همچنین همه کودکان و نوجوانان حاضر در مراسم به عضویت رایگان یک ساله کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در آمدند.
 

 

کد مطلب 2232863

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