اجرای 31 طرح کلان با 140 میلیارد تومان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین رحیمی، افزود: تاکنون طرحهای کلان ملی زیرساختی چون رصدخانه ملی، شتابگر ملی، شناورتحقیقاتی اقیانوسپیما و گداخت هستهای اجرایی شده است. این طرحها از اولین طرحهایی بودند که تصویب و اعتبارات آن اختصاص داده شد.
رئیس مرکز طرحهای کلان ملی و نوآوری معاونت علمی با بیان اینکه به تدریج از سمت طرحهای زیر ساختی به سمت طرحهای کلان محصول محور با قابلیت تجاریشدن حرکت کردیم، اظهار داشت: طرح گلخانه تراریخته یک طرح کلان محصول محور است.
وی اعلام کرد: تاکنون 31 طرح کلان به تصویب رسید و به مرحله اجرا در آمد که بیش از 220 میلیارد تومان برای این طرحها اختصاص یافت که حدود 140 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
رحیمی با تاکید بر اینکه تعدادی از طرحهای کلان متشکل از دهها زیر طرح است، خاطر نشان کرد: طرح کلان ملی فناوری و نوآوری کسب دانش فنی و تولید داروها و مواد اولیه وارداتی شامل بیش از 50 قرارداد است که برخی از محصولات آن نیز به بازار عرضه شد.
وی زیر طرحهای طرح کلان تولید رادیو داروها را 15 مورد ذکر کرد و ادامه داد: در فاز اول طرح مرکز هوانوردی قرار است 15 مرکز هوانوردی راه اندازی شود و در طرح کلان طراحی، تجهیز و راه اندازی شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران نیز حدود 500 مرکز در آن مشارکت دارند.
رحیمی تعداد قراردادهای طرح کلان ملی فناوری و نوآوری این معاونت را بالغ بر 100 قرارداد دانست و یادآور شد: از اهم وظایف این مرکز برنامه ریزی و نظارت موثر بر اجرای طرحها است و در این راستا همکاریهایی با دستگاههای اجرایی و ستادهای توسعه فناوری داریم.
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