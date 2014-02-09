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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

هفته نوزدهم لیگ دسته اول؛

پیروزی بالانشینان مشهدی و شکست نساجی/ صنعت نفت متوقف شد

پیروزی بالانشینان مشهدی و شکست نساجی/ صنعت نفت متوقف شد

هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در گروه "الف" با پیروزی پدیده و سیاه‌جامگان مشهد، توقف صنعت نفت آبادان و شکست نساجی مازندران پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه با برگزاری 6 دیدار از گروه‌ "الف" پیگیری شد و در هفته‌ای که فولاد یزد استراحت داشت، پدیده مشهد در بندرعباس برابر شهرداری با یک گل به پیروزی دست یافت تا به صدرنشینی‌اش در این گروه ادامه دهد.

سیاه‌جامگان مشهد هم با برتری برابر گل‌گهر سیرجان در رده دوم باقیماند تا نزدیک‌ترین تعقیب کننده پدیده در صعود مستقیم به لیگ برتر باشد. نیروی زمینی هم در خانه برابر نساجی مازندران به پیروزی ارزشمندی دست یافت، شکستی که هرچند نساجی را همچنان در رده سوم نگه داشت اما فاصله این تیم را با دو تیم صدرنشین مشهدی، بیشتر کرد. نیروی زمینی با این پیروزی به جمع 5 تیم بالای جدول صعود کرد.

دیدار دو تیم مدعی گیتی پسند اصفهان و صنعت نفت آبادان هم با تساوی به پایان رسید تا جایگاه این دو تیم در جدول رده‌‎بندی این گروه به خطر بی‌افتد. الوند همدان هم در خانه پیروزی 2 بر صفر را نتیجه 2 بر 2 برابر شهرداری یاسوج عوض کرد تا همچنان در بین دو تیم قعرنشین این گروه باقی بماند.

در اهواز هم تیم استقلال این شهر موفق شد با یک گل مقابل گهر دورود به پیروزی برسد تا با 24 امتیاز به رده هفتم این گروه صعود کند.

جدول رده‌بندی گروه الف:
1- پدیده مشهد 33 امتیاز
2- سیاه‌جامگان مشهد 31 امتیاز
3- نساجی مازندران 27 امتیاز - تفاضل گل 5+
4- صنعت نفت آبادان 27 امتیاز - تفاضل گل 2+
5- نیروی زمینی 26 امتیاز
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12- الوند همدان 17 امتیاز
13- گهر دورود 11 امتیاز

کد مطلب 2232871

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