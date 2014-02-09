به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سرخوش نحوه نام‌نويسي مشمولان در كاروان‌هاي حج سال ۹۳ را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: تاكنون ۴۰ درصد ظرفيت ثبت‌نام در حج ۹۳ تكميل شده است.

وي يادآور شد: نام‌نويسي از زائران استان‌هاي تهران، قم، البرز و قزوين از ۱۸ بهمن‌ماه و نام‌نويسي از زائران استان‌هاي اردبيل، آذربايجان غربي، ايلام، كرمانشاه، بوشهر، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، كردستان، كرمان، كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، گيلان، مازندران، هرمزگان، همدان و گلستان از ۱۹ بهمن‌ماه آغاز شده است.

وي با بيان اينكه نام نويسي زائران استان‌ها و شهرهاي آذربايجان شرقي، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، زنجان، مركزي، يزد و كاشان در كاروان‌ها از امروز ۲۰ بهمن‌ماه آغاز شده است، گفت: مهلت نام‌نويسي در كاروان‌هاي حج ۹۳ تا دو هفته ديگر يعني 4 اسفندماه ادامه دارد.

پيش از اين نيز ناصر خدرنژاد، معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زيارت در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني حج با اشاره به آغاز نام‌نويسي مشمولان در كاروان‌هاي حج سال ۹۳ از ۱۸ بهمن‌ماه، از اعزام ۶۴ هزار زائر در حج تمتع ۹۳ در قالب ۴۵۵ كاروان به سرزمين وحي خبر داده بود.

وي با بيان اينكه امسال كاروان‌هاي حج نسبت به سال‌هاي گذشته سه ماه زودتر تكميل مي‌شود، گفت: در حدود ۴۵۵ كاروان براي حج تمتع سال ۹۳ در نظر گرفته شده است كه اميدواريم در صورت فراهم شدن شرايط لازم، اين تعداد تا ۴۹۰ كاروان افزايش يابد.

براساس اين گزارش، كليه دارندگان قبوض وديعه‌گذاري علي الحساب حج تمتع ۱۰ ميليون ريالي كه تا ۲۰ دي‌ماه ۱۳۸۴ در يكي از شعب بانك ملي وديعه‌گذاري كرده‌اند، مي‌توانند مستقيما جهت نام‌نويسي به كاروان‌ها مراجعه يا از طريق نشاني اينترنتي http://haj93.haj.ir اقدام كنند.

آن دسته از متقاضياني كه اسناد ثبت‌نامي سال‌هاي ۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ با مبالغ ۱۸۰ هزار، ۲۰۰ هزار، ۲۵۰ هزار و ۲۷۰ هزار ريالي را دارا مي‌باشند مي‌بايست قبلاً با مراجعه به دفتر حج و زيارت استان مربوطه براي تبديل سند خود به قبض وديعه‌گذاري ۱۰ ميليون ريالي و استفاده از تسهيلات مربوطه اقدام و پس از دريافت قبض جديد از شعبه بانك معرفي شده از سوي حج و زيارت استان براي ثبت‌نام اقدام كنند.

دارندگان اسناد ۸ ميليون ريالي مربوط به سال۱۳۷۷ و منتهي به ۳۱ فروردين ۷۸ بايد قبل از ثبت‌نام به يكي از شعب بانك‌ملي مراجعه و با استفاده از تسهيلات و يارانه مربوطه ۳ ميليون ريالي نسبت به تبديل قبض وديعه‌گذاري خود به قبض ۱۰ ميليون ريالي اقدام كنند.

دارندگان اسناد ۸ ميليون ريالي از تاريخ اول ارديبهشت ۷۸ تا ۲۹ اسفند ۷۸ بايد قبل از ثبت‌نام به يكي از شعب بانك‌ملي مراجعه و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبديل سند خود به وديعه‌گذاري ۱۰ ميليون ريالي اقدام كنند.

كليه افراد واجد شرايط تشرفي كه در سال‌هاي گذشته در كاروان پذيرش شده و ليكن مشرف نشده‌اند (بستانكاران سازمان) بايد ابتدا به دفتر حج و زيارت استان مراجعه تا وفق دستورالعمل‌هاي سازمان نسبت به پايدار نمودن قبض خود از طريق مراجعه به شعب بانك‌ملي وفق ضوابط مربوطه اقدام و سپس به مدير كاروان جهت ثبت‌نام مراجعه كنند.