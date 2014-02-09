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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

تمدید مجدد مهلت ارائه مدارک آرم طرح ترافیک / ارائه مدارک تا 30 بهمن

تمدید مجدد مهلت ارائه مدارک آرم طرح ترافیک / ارائه مدارک تا 30 بهمن

مسئول صدور آرم طرح ترافیک شهرداری تهران از تمدید یک هفته‌ای مهلت دریافت مدارک آرم‌های طرح ترافیک سال 93 خبر داد و گفت: 30 بهمن آخرین مهلت ارائه مدارک آرم‌های طرح ترافیک به دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

غلامحسین زمان آبادی  با اشاره به اینکه برابر اعلام قبلی 22 بهمن آخرین مهلت ارائه مدارک آرم‌های طرح ترافیک سال 93 بود، گفت: با توجه به اینکه هنوز عده‌ای از متقاضیان بنا به دلایل مختلف موفق به ارائه مدارک خود به دفاتر خدمات الکترونیک شهر نشده‌اند، مهلت ارائه این مدارک برای آخرین بار تا 30 بهمن ماه تمدید شد.

وی با تاکید بر اینکه این مهلت دیگر به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود، افزود: تمامی متقاضیان دریافت آرم‌های طرح ترافیک سال 93 باید در مهلت تعیین شده مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه کنند.

کد مطلب 2232875

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