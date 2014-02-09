تمدید مجدد مهلت ارائه مدارک آرم طرح ترافیک / ارائه مدارک تا 30 بهمن

غلامحسین زمان آبادی با اشاره به اینکه برابر اعلام قبلی 22 بهمن آخرین مهلت ارائه مدارک آرمهای طرح ترافیک سال 93 بود، گفت: با توجه به اینکه هنوز عدهای از متقاضیان بنا به دلایل مختلف موفق به ارائه مدارک خود به دفاتر خدمات الکترونیک شهر نشدهاند، مهلت ارائه این مدارک برای آخرین بار تا 30 بهمن ماه تمدید شد.
وی با تاکید بر اینکه این مهلت دیگر به هیچ عنوان تمدید نمیشود، افزود: تمامی متقاضیان دریافت آرمهای طرح ترافیک سال 93 باید در مهلت تعیین شده مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه کنند.
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