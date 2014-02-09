بهره برداری از هفت پروژه عمرانی و هفت باب مسکن مهر در شهرستان میانه

به گزارش خبرنگار مهر، تقی خلفاپور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: همزمان با گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی هفت طرح عمرانی در بخش کندوان میانه با 35 میلیارد و 100 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

وی افزود: بهسازی و آسفالت راه ینگجه گرم، استخر پلیمری برادران مرادی فر، بهسازی و آسفالت راه چرن، مدرسه فاتح سنقرآباد، سایت BTS روستای توشمانلو و DLC روستاهای افضل، سورباغ بناوان، گاولیق و دیزج از جمله این طرح هاست.

فرماندار ویژه میانه همچنین ادامه داد: هفت باب مسکن مهر کندوان از دیگر طرح های افتتاح شده است.

وی همچنین با تقدیر از سرمایه گذاران که همچون دوران دفاع مقدس وارد عرصه جهاد اقتصادی شده اند، گفت: جامعه نیازمند حضور حداکثری سرمایه گذاران در عرصه جهاد اقتصادی برای کاهش مشکلات از جمله کاهش بیکاری است.