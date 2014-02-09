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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

برپایی چادرهای سلامت در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

برپایی چادرهای سلامت در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر از برپایی چادرهای سلامت و ایستگاههای ایمنی و سلامت در مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده چادرهای سلامت سازمان داوطلبان و و ایستگاه های ایمنی و سلامت سازمان جوانان در مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بر پا می شود.

وی خاطر نشان کرد: تمامی مسیرهای راهپیمایی با حضور پرشور امدادگران تحت پوشش امدادی قرار می گیرد و نیروهای سازمان امداد و نجات برای ارائه خدمات لازم در مصلی های نماز جمعه حضور پیدا خواهند کرد.

رحمتی افزود: برپایی چادرهای نماز و چادرهای محل استراحت سالمندان در مسیر راهپیمایی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده از سوی جمعیت هلال احمر در یوم الله ۲۲ بهمن است.

کد مطلب 2232880

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