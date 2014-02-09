انتقاد يك نماينده به نحوه بودجه بندي كشور/ لاريجاني : نامه اي براي تغييرقوانين مادر به رييس جمهور نوشتم

به گزارش خبرنگار پارلمانی، عباس قائدرحمت نماینده مردم درود در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس در تذکری آئین نامه ای گفت: آقای نوبخت دقایقی پیش از تریبون مجلس گفت از مردم نظرسنجی انجام دادیم که با نظر اولیه نمایندگان مغایر است، اما بنده می‌خواهم بگویم که در مجلس نمایندگان ملت حضور دارند و نمایندگان مردم عصاره فضائل ملت هستند.

وی افزود قرار نیست که از هر کجا دوست دارند نظرسنجی برگزار کنند و بخواهند از این طریق نمایندگان را تحت فشار قرار دهند. خیر؛ اینطور نیست. بلکه مجلس به معنای ملت است و مردم وکلای خود را انتخاب می‌کنند تا مجلس به جای ملت تصمیم بگیرد.

نماینده درود با اشاره به برگزاری جلسه شیفت شب گذشته اظهار داشت: آقای باهنر که ریاست صحن را برعهده داشت، در تبصره‌ای علاوه بر نماینده دولت، نماینده سازمان صدا و سیما را نیز برای توضیحات دعوت کرد تا در کنار نماینده دولت صبحت کند در حالیکه آیین‌نامه این موضوع را اجازه نمی‌دهد.

اين نماينده مجلس با اشاره به ماده 198 آیین‌نامه داخلی گفت: مصوبات مجلس قابل اصلاح و ارجاع نیست، اما موضوع اخذ یک درصد بیشتر مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص 3 هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت ایرانیان که در مجلس تصویب شده بود، به چه علت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؟

قائد رحمت در پایان در خصوص موضوع دیگری با اشاره به پیشنهاد یونس اسدی مبنی بر توزیع بودجه عمرانی بین استان‌ها خاطر نشان کرد: بنده قصد ندارم پیشنهاد آقای اسدی را تکرار کنم، اما این سبک بودجه‌ریزی انصافا به عدالت نزدیک نیست و خواهش می‌کنم برای سال آینده فکری کنید و بودجه بر اساس سرانه‌ها و شاخص‌ها بین استان‌ها توزیع شود.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اين تذكر گفت: ماده 8 آیین‌نامه صراحت دارد در جایی که نیاز باشد حتی می‌توانیم نماینده اتاق بازرگانی را نیز برای صحبت دعوت کنیم. صدا و سیما که یک دستگاه حکومتی است، بنابراین کار آقای باهنر از نظر آیین‌نامه‌ای هیچ اشکالی نداشته است.

لاريجاني در خصوص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص آن به سازمان بیمه سلامت ایرانیان خاطر نشان کرد: در مصوبه مذکور آنچه که به تصویب مجلس رسید، دچار ابهام شد و در متن صدر و ذیل آن با یکدیگر همخوانی نداشت. لذا به کمیسیون ارجاع کردیم تا ایرادات آن برطرف شود و اگر این ایراد برطرف نمی‌شد، حتما در کشور مشکلی بوجود می‌آمد.

وي باتاييد وجود اشکال در نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: این وضع بودجه‌ریزی در کشور ایراد دارد. بودجه یعنی ردیف‌های درآمد و ردیف‌های هزینه‌ای در طول یک سال مشخص شود، اما اینکه دولت لایحه‌ای ارائه می‌دهد که در آن 40 الی 50 تبصره وجود دارد و مجلس نیز 30 الی 40 تبصره به آن اضافه کند، دیگر فرصت برای اصل موضوع یعنی رسیدگی به درآمدها و هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: بنده اخیرا نامه‌ای به آقای رئیس جمهور نوشتم که شما هر قوانین مادری که فکر می‌کنید باید تغییر کند در یک کارگروهی با مجلس مشخص کنید و در فاصله یک سال پیش رو این قوانین مادر را تغییر دهید تا در سال آینده تبصره نداشته باشیم و در یک ماده واحده درآمدها و هزینه‌ها داشته باشیم. معنی ندارد که در قانون یک ساله قوانین مادر و دائمی را سالانه زخمی کنیم و این صحبت شما درست است و ما نیز آن را پیگیری خواهیم کرد.