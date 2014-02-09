دولت مردان آمریکا باید در ادبیات خود تجدید نظر کنند/ مردم و مسئولان از حقوق کشور کوتاه نمی آیند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی عصر یکشنبه در حاشیه یادواره شهید بابارستمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مردم و مسئولین کشورمان در برابر مستکبران ذره ای از حقوق خود کوتاه نمی آیند و دولت مردان آمریکا می بایست در ادبیات خود تجدید نظر کنند.

وی ادامه داد: آمریکا به رغم تجربیاتی که در جریان تسخیر لانه جاسوسی و توطئه های خود در ابتدای انقلاب اسلامی به دست آورده، ملت بزرگ ایران را به خوبی نشناخته و مسئولین آمریکایی باید بدانند که مردم ایران همواره با آمادگی کامل و جامع از حقوق قانونی، ولایت، دین و آئین خود پاسداری می کنند.

وی افزود: ملت با بصیرت ایران، امسال نیز در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باشکوهتر از تمام سال های گذشته و با حضوری حماسی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرده و پاسخ قاطعی به مستکبران خواهند داد.

سردار فضلی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره هزار شهید قوچان به ویژه سردار بابا رستمی گفت: شهید بابا رستمی دارای بصیرت و تدبیری مثال زدنی بود که در جریان اشغال شهر سقز توسط ضد انقلاب، با شجاعتی وصف نشدنی در برابر زیاده خواهی های ضدانقلاب ایستادگی کرد و پرچمدار خراسانی ها در مقابله با ضد انقلاب و نیروهای رژیم بعث عراق بود.

وی گفت: با وجود تمام دشمنی های استکبار در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛ ملت بزرگ ایران در سایه رشادت های شهدا احیاگر نظام اسلامی بوده و مدیون مجاهدت های تاریخی شهدا هستیم.