ناصر نظر رهبر ارکستر بزرگ گروه کودکان پارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات اجرایشان در جشنواره موسیقی فجر گفت: در این کنسرت که جمعه 25 بهمن ماه در سالن اریکه ایرانیان اجرا خواهد شد گروهی متشکل از ارکستر سازهای بادی، ارکستر سازهای زهی و گروه کر قطعاتی را در دو بخش موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک اجرا می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به استقبالی که از کنسرت «ترانه کوچک زمین» گروه پارس در مهر ماه انجام گرفت تصمیم گرفتیم با ارائه قطعات متفاوت و جدید که توسط هنرمندان خردسال و کودک به رهبری محمدرضا فیاض انجام می گیرد، شب خاطره انگیزی را برای تماشاگران فراهم کنیم و امیدوارم که این فضای موسیقایی نیز مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد.

این آهنگساز در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون اضافه شدن بخش موسیقی کودک و نوجوان به جشنواره موسیقی فجر خاطرنشان کرد: اینکه سال گذشته بخش موسیقی کودک و نوجوان جشنواره را حذف کرده بودند اتفاق بسیار تاسف باری بود که برای همه فعالان عرصه موسیقی کودک و نوجوان ناراحت کننده بود اما همین که امسال آمدند و دوباره بخش موسیقی کودک را به جشنواره اضافه کردند باعث خوشحالی است که می تواند در این فضا به جریان موسیقی کشور کمک کند.

نظر افزود: به طورحتم همه می دانند که مشکلات پیش روی موسیقی کودک و نوجوان کشورمان چیست و اگر ما بخواهیم درباره این مشکلات صحبت کنیم تکرار مکرراتی است که همه از بیان آنها خسته شده ایم به همین خاطر در آستانه برگزاری جشنواره موسیقی فجر دوست دارم با بیان این مشکلات کام دوستداران موسیقی کودک ونوجوان را در این جشن ملی تلخ کنم.

سرپرست گروه موسیقی کودکان پارس به مسوولان دفتر موسیقی ارشاد و دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر پیشنهاد داد تا در آینده ای نزدیک با انتشار فراخوانی از گروه‌های شهرستانی فعال در عرصه موسیقی کودک و نوجوان نیز برای شرکت در جشنواره دعوت کنند.

به گفته نظر، هم اکنون تعداد زیادی از گروه‌های موسیقی فعال در زمینه موسیقی کودک و نوجوانان هستند که می توانند حضور بسیار ارزشمندی در رویدادهای پایتخت به ویژه ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر باشند. ما باید بدانیم که با گسترش موسیقی در شهرستان هاست که می توانیم به ارتقای کمی و کیفی موسیقی کودک امیدوار باشیم.

این هنرمند ادامه داد: به طور حتم اگر فرصت حضور برای گروههای شهرستانی در جشنواره های آینده فراهم شود من شخصا برای باز شدن فضا از جشنواره کناره گیری می کنم تا فضای بیشتری در اختیار این گروه‌های موسیقایی قرار گیرد چرا که این مجال چه بخواهیم و چه نخواهیم باید برای هنرمندان شهرستانی فراهم شود درغیر اینصورت حضور گروه ما و چند گروه انگشت شمار دیگر در عرصه موسیقی کودک سودی جز تکرار نخواهد داشت.