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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

به مناسبت دهه فجر/

افتتاح و کلنگ زنی 4 طرح عمرانی و خدماتی در سردشت

افتتاح و کلنگ زنی 4 طرح عمرانی و خدماتی در سردشت

ارومیه - خبرگزاری مهر: همزمان با نهمین روز ایام الله دهه فجر سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران 4 طرح عمرانی و خدماتی در سردشت افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 4 طرح عمرانی، تولید و خدماتی در سردشت با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربايجان غربي همزمان با دهه فجر سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی افتتاح و کلنگ زنی شد.

افتتاح بازارچه کالاهای مرزی شهر ربط، افتتاح پروژه های برق رسانی، افتتاح مرغداری 20 هزار قطعه ای در روستای شینوه از جمله پروژه های شاخص شهرستان سردشت بودند که با حضور نادر صفرزاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربايجان غربي به بهره برداری رسيد.

همچنين با حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار  آذربايجان غربي احداث مدرسه 10 کلاسه خیر ساز کلنگ زنی در اين شهرستان آغاز شد.

 

 

 

کد مطلب 2232889

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