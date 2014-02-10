به گزارش خبرنگار مهر، «سال گرگ» و «ملاقات در جنگل بلوط» دو رمان جدید جواد افهمی هستند که مدت زیادی است به ناشر تحویل داده شده‌اند. اما به دلیل مشخص شدن وضعیت‌شان در وزارت ارشاد یا دفتر ناشر، همچنان به چاپ نرسیده‌اند.

افهمی بعد از رمان «سوران سرد»، مجموعه داستان «تاكسی سمند» و رمان‌های «ستاره‌های دب اصغر» و «خورشيد بر شانه راستشان می‌‌تابيد»،‌ رمان «سال گرگ‌» را با محوریت موضوعی اتفاقات سال‌های نخستین انقلاب و تحرکات مجاهدین خلق نوشت. عملکرد، سلسله مراتب و بافت سازمانی مجاهدین خلق از مقطع تاسیس آن تا زمان انقلاب اسلامی موضوعاتی هستند که در خلال اتفاقات این رمان، به آن‌ها پرداخته می‌شود. این کتاب بعد از نگارش در پاییز سال 91 به موسسه شهرستان ادب سپرده شد و توسط این موسسه برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد ارسال شد. بررسی کتاب، در زمان دولت گذشته انجام و کتاب توسط بررسان ارشاد رد شد.

«سال گرگ» بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مانند بسیاری از کتاب‌های ممنوع و رد شده دیگر، دوباره برای بررسی به ارشاد رفت و تا به حال خبر مشخصی درباره وضعیت آن منتشر نشده است.

افهمی به غیر از «سال گرگ»، یک رمان تاریخی دیگر نیز دارد که «ملاقات در جنگل بلوط» نام دارد. این رمان با محوریت موضوع کودتای 28 مرداد سال 32 و سقوط دولت مصدق نوشته شده است. «ملاقات با جنگل بلوط» بعد از نوشته شدن به حوزه هنری سپرده شده و قرار بود توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود که ناشر هنوز اقدام به انتشار آن نکرده است.

افهمی در این باره به خبرنگار مهر گفت:‌ احتمال می‌دهم تعداد کتاب‌هایی که مجددا در ارشاد بررسی می‌شوند، بسیار زیاد باشد چون هیچ خبری از «سال گرگ» نمی‌رسد. ای کاش حداقل خبری از کتاب‌ بدهند تا تکلیفم را بدانم که قید آن را بزنم یا منتظر انتشارش بمانم.