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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۹

دو روستای شهرستان طبس از نعمت گاز برخوردار شدند

دو روستای شهرستان طبس از نعمت گاز برخوردار شدند

طبس – خبرگزاری مهر: با حضور معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی پروزه گازرسانی به دو روستای طبس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این پروزه ها اظهارکرد: دو روستای دشتغران و عنایتیه طبس امروز از نعمت گاز برخوردار شدند.

فرشید دشتی اعتبار هزینه شده برای این پروزه  را 9 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود:  با بهره برداری از این پروژه ها 605 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی همچنین از آغاز عملیات خط انتقال گاز عشق آباد به طبس خبر داد و افزود: این پروژه به طول 33 کیلومتر و با سرمایه گذاری 18 میلیارد تومان انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه 702 میلیارد ریال تاکنون برای گازرسانی به شهرستان طبس هزینه شده است، بیان داشت: تا کنون در راستای گاز رسانی به شهر طبس هفت هزار و 276  علمک گاز نصب شده است.

به گفته وی در مجموع تاکنون 12هزار و 144 مشترک از نعمت گاز بهره مند شده اند.

دشتی با بیان اینکه 10 روستای بخش مرکز طبس نیز گاز رسانی شده است، بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای گاز رسانی به این روستاها 25 میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 2232894

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