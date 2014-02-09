دو روستای شهرستان طبس از نعمت گاز برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این پروزه ها اظهارکرد: دو روستای دشتغران و عنایتیه طبس امروز از نعمت گاز برخوردار شدند.

فرشید دشتی اعتبار هزینه شده برای این پروزه را 9 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این پروژه ها 605 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی همچنین از آغاز عملیات خط انتقال گاز عشق آباد به طبس خبر داد و افزود: این پروژه به طول 33 کیلومتر و با سرمایه گذاری 18 میلیارد تومان انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه 702 میلیارد ریال تاکنون برای گازرسانی به شهرستان طبس هزینه شده است، بیان داشت: تا کنون در راستای گاز رسانی به شهر طبس هفت هزار و 276 علمک گاز نصب شده است.

به گفته وی در مجموع تاکنون 12هزار و 144 مشترک از نعمت گاز بهره مند شده اند.

دشتی با بیان اینکه 10 روستای بخش مرکز طبس نیز گاز رسانی شده است، بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای گاز رسانی به این روستاها 25 میلیارد ریال بوده است.