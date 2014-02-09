تیم دانشگاه هنر اسلامی قهرمان مسابقات طناب کشی کارکنان ادارات آذربایجان شرقی شد

کاظم قبادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری دوازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دولت را بزرگداشت دهه فجر و سی و پنجمین ساگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

وی افزود: این مسابقات با حضور هشت تیم از ادارات استان به میزبانی تربیت بدنی دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد که در پایان دانشگاه هنر اسلامی مقام اول، تیم اداره امور مالیاتی نائب قهرمان و تیم مخابرات به مقام سوم این مسابقات دست یافتند.

این جشنواره با همکاری هیئت ورزش های همگانی، از ساعت 11 تا 13 یکشنبه 20 بهمن در سالن ورزشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد.