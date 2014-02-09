راه اندازي نخستين خطوط مسافربري اروميه به عراق و جمهوري خودمختار نخجوان

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حبیب پور بعد از ظهر یکشنبه در آیین راه اندازی این خطوط مسافربری، با بیان اینکه به مناسبت دهه فجر نخستين خط مسافربري اروميه به کشورهاي عراق و جمهوري خودمختار نخجوان آغاز بکار کرد، افزود: اين خط مسافربري با افتتاح شعبه يکي از شرکت هاي بين المللي در اروميه فعال شد.

وی اظهار داشت: اين شرکت توسط بخش خصوصي و با بکارگيري 14 دستگاه اتوبوس از نوع VIP و ويژه در اروميه راه اندازي مي شود که در مسيرهاي اروميه به باکو و اروميه به کربلا جابجايي مسافر را عهده دار خواهد شد.

وي اضافه کرد: براي راه اندازي اين خط مسافربري بين المللي 17 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده که با توجه به تقاضاي مردم براي عزيمت به شهرهاي مذکور اقدامي موثر در جهت تسهيل سازي تردد مسافران، کيفي سازي خدمات و همچنين اشتغال زايي محسوب مي شود.

وی اضافه کرد: اتوبوس های این خط مسافری از سوی طرف عراقی قرارداد، تامین می شود که امیدواریم روز به روز شاهد افزایش تعداد اتوبوس ها باشیم.