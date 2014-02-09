برای عرضه کتاب در نمایشگاه نیازسنجی شود/ حضور کمرنگ ناشران قوی در نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر،محمد اسماعیل امامزاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل نمایشگاه سراسری کتاب مازندران برگزار شد اظهار داشت: نمایشگاه کتاب بهترین فرصت برای یافتن تازه های کتاب و در واقع فستیوال بزرگ کتابخوانان هر استانی است.



وی افزود: در نمایشگاه کتابخوانان می توانند از آخرین تازه های نشر به صورت متمرکز، گسترده و با تسهیلات دسترسی پیدا کنند.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران با بیان اینکه در طول سال یکی دوبار نمایشگاه های عمومی در این قالب برگزار می شود بیان داشت: برگزاری این نمایشگاه ها می تواند به مردم جهت یافتن کتابهای مورد نظر کمک کرده و موجب افزایش سطح مطالعه شود.



امامزاده افزود: اگر نمایشگاه های در همین سطح عمومی برگزار شود به لحاظ اجتماعی آسیب می بینیم یعنی برنامه برگزاری تخصصی نمایشگاه کتاب برای جامعه لازم و ضروری است.



وی با اشاره به اینکه مسئوول برپائی نمایشگاه کتاب در کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در استانها بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد تصریح کرد: اداره کتابخانه های عمومی متولی غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی متناسب با جامعه و مراجعات می باشد بطوریکه در برپائی نمایشگاه ابزار و اختیارات لازم را نداریم.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران گفت: اگر این نمایشگاه ها در تعامل جدی با یکی از بسترهای نیازسنجی جامعه یعنی کتابخانه های عمومی قرار گیرد می تواند پاسخگوی نیازهای استان باشد.



3میلیون و 800 هزارنفر مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی استان/ 99کتابخانه عمومی در استان داریم



امامزاده با بیان این مطلب که در سال بالغ بر 3میلیون و 800هزار نفر مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی داریم که بیش از 3میلیون و 250هزار کتاب را امانت می گیرند اذعان داشت: چه بسیار از منابعی که مراجعان نیاز دارند که ما در کتابخانه های عمومی استان این منابع را نداریم.



وی ابراز داشت: اگر برگزاری نمایشگاه کتاب مبتنی بر نیازهای قشر کتاب خوان جامعه و استان باشد می تواند با حضور پررنگ تر ناشران همراه باشد.



این مسئوول در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس نرم افزار این نیازسنجی برعهده اداره کل کتابخانه های عمومی است بطوریکه امروز ما می دانیم مرمردم مازندران چه کتابهایی را درخواست کردند و چه کتابهایی را داریم و یا اینکه چه منابعی در کتابخانه های استان موجود نمیباشد.



امامزاده اظهار داشت: اگر در برگزاری نمایشگاه کتاب در تعامل و همکاری با اداره کل کتابخانه های استان باشد در جهت غنی شدن می تواند گام بلندی را در این راستا بردارد.



حضور ناشران قوی در نمایشگاه امسال کمرنگ بود/لزوم راه اندازی ایستگاه فرهنگ در استان



وی با اشاره به اینکه با اکثر ناشران برای خرید کتاب 99کتابخانه عمومی استان، ارتباط داریم و نیز در جریان تازه های نشر کشورهستیم، افزود: این اداره کل می تواند به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که در برگزاری نمایشگاه زحمات زیادی می کشند در جهت ارائه اطلاعات مربوط به تازه های نشر و عناوین همکاری لازم را داشته باشد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران وجود بسیاری از ناشران را در دهمین نمایشگاه کتاب مازندران کمرنگ دانست و تصریح کرد: بسیاری از ناشران در این نمایشگاه شرکت ندارند و حتی کسانی هم که حضور دارند یا آخرین تازه های نشر را نیاورده وچاپ جدید را عرضه نکردند.



امامزاده در ادامه با بیان اینکه شاید ناشران جهت شرکت در نمایشگاه به دلیل آیتم هایی که مورد نظر خودشان است مورد لحاظ قرار دادند و با اشاره به اینکه زمستان از بدترین فصول برپایی نمایشگاه است تصریح کرد: در این فصل ناشران رغبت کمتری به شرکت در نمایشگاه دارند و به خاطر همین شاهد غیبت ناشران قوی بودیم که از این نقطه نظر قابل توجیه است.



وی افزود: به تبعیت از آن آیتم دوم ناشران قابل توجیه است که شامل سطح رجوع افراد به نمایشگاه و خرید کتاب است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران اظهار داشت: مازندران به لحاظ پیشینه برپایی نمایشگاه و نیز از لحاظ ناشران از استانهای موفق و فوق العاده خوب است و سطح خرید توسط مردم مازندران در کشور کم مثال می باشد.



امامزاده بیان داشت: اگر زمان برپایی نمایشگاه در فصل مناسب انتخاب نشود سطح خرید کتاب پائین آمده و از دید ناشران جز استانهای ضعیف به شمار می آییم.



وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات متولی برپائی نمایشگاه سراسری کتاب استان گفت: بهتر است زمان برگزاری نمایشگاه اواخر مهرتا آبان و اوایل آذر انتخاب شود.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران ابراز داشت: ارزیابی برپایی نمایشگاه کتاب نسبت به سال گذشته ضعیف بوده بطوریکه ناشران حاضر در نمایشگاه تنها با یک چهارم ظرفیت در نمایشگاه امسال شرکت کردند.



امامزاده تاکید کرد: حیف است زحمات اداره کل ارشاد اسلامی استان و توانی را که به صحنه می آورد مردم حداکثر استفاده از آن را نکنند.



وی یادآور شد: ناشرانی که در برپائی نمایشگاه در فصل نامناسب شرکت می کنند رویکرد آنان برای بالا بردن سطح فروش به سمت کتابهای عامه پسند و فانتزی بیشتر می شود.



این مسئوول راه اندازی ایستگاه دائمی فرهنگ در مازندران را از کارهای اساسی و زیربنایی در مازندران دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه های متولی این ایستگاه دائمی فرهنگ بزودی در مرکز استان راه اندازی شود.