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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

مسابقات فوتسال یادواره شهدای کارگر در دشتی برگزار شد

مسابقات فوتسال یادواره شهدای کارگر در دشتی برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه فوتسال یادواره شهدای کارگر در دشتی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری این مسابقه در گقتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات با حضور چهار تیم شهرداری خورموج، آب و فاضلاب، گلخانه کوثر و فنی حرفه ای به صورت حذفی برگزار شد.

یدالله مشتاقی افزود: این مسابقات در زمین چمن مصنوعی شهرداری برگزار شد که در اولین بازی تیم گلخانه کوثر کاکی با غلبه بر فنی حرفه ای و شهرداری خورموج با شکست تیم آب و فاضلاب راهی فینال شدند.

وی تصریح کرد: در مسابقه فینال نیز تیم گلخانه کوثر با نتیجه دو بر صفر توانست تیم شهرداری را شکست دهد و قهرمان این دوره از مسابقات شود.

مشتاقی خاطر نشان کرد: تیم اول علاوه بر جام قهرمانی مبلغ پنج میلیون ریال و تیم دوم نیز مبلغ چهار میلیون ریال بعنوان پاداش دریافت کردند.

برگزاری مسابقات فوتسال ادارات دشتی

همچنین صبح امروز یکسری مسابقه ویژه کارکنان دولت با حضور هشت تیم در زمین ورزشی بیمارستان آغاز شد.

مسئول برگزاری این دوره از مسابقات در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات در دو گروه چهار تیمه که هر گروه بنام شهیدان الیاس احمدی و چاهشوری از شهیدان این شبکه نامگذاری شده که به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

مسلم صفدری افزود: در این دوره از مسابقات تیمهای برق، کمیته امداد، بهداشت، آب، بیمارستان، فرمانداری، گاز و سپاه حضور دارند که به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند.

کد مطلب 2232906

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