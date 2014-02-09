دو پروژه عمرانی در شهرک صنعتی ساری بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فرجی مدیر شهرک صنعتی شهرستان ساری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این طرح ها، به زیر ساخت آسفالت طرح توسعه شهرک صنعتی اشاره کرد و افزود: این پروژه پس از 7 سال اجرایی وبا اجرای آن بیش از 50 هزار از اراضی شهرک صنعتی آسفالت شده است.

وی با اشاره به 17 اطفاء حریق در شهرک صنعتی شماره یک ، گفت: واحدهایی که دچار حریق شدند با حضور ماموران آتش نشانی ظرف 15 دقیقه مهار شد.

مدیر شهرک صنعتی شهرستان ساری با بیان اینکه شهرک صنعتی شماره یک شهرستان ساری در سال 71 به بهره برداری رسیده، ادامه داد: شهرک صنعتی شماره یک شهرستان ساری اولین شهرک صنعتی استان است.

وی به ساختمان فنی و حرفه ای در شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: دو سال از تکمیل این ساختمان می گذرد و پیش بینی می شود تا چند سال آینده به مخروبه ای تبدیل شود.

مدیر عامل شهرک صنعتی شهرستان ساری افزود: اگر این ساختمان قابل استفاده برای سازمان فنی و حرفه ای نیست می توان با واگذاری آن به شهرک صنعتی ، از این ساختمان به عنوان بهداری استفاده کرد.

فرجی با تاکید بر 4 بانده کردن مسیر بابلسر به ساری ، گفت: این مسیر یکی از پرتردد ترین راههای منطقه می باشد که امید است با احداث آن مشکلات این بخش نیز برطرف شود.

جواد واحدی ، فرماندار شهرستان ساری نیز در این مراسم با بیان اینکه استان مازندران مسیر توسعه را طی می کند ، اظهار کرد: باب توسعه مرکز استان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید باز شده و با پذیرش به موقع بودجه و راهنمایی معاون برنامه ریزی استانداری مازندران ، قطار توسعه استان راه افتاده است.

وی به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: با دیدگاه مثبتی که استاندار مازندران به توسعه دارند فضای کار وتلاش فراهم شده است.

واحدی با اشاره به مشکل سرمایه در گردش ، گفت: صنعتگران به واسطه معوقات بانکی که دارند نتوانسته اند از تسهیلات برخوردار شوند که امید است با همکاری مسئولان این مشکل از پیش روی سرمایه گذاران برداشته شود تا بتوانند اشتغال را پایدار نگه دارند.