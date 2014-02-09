کاهش 13 درصدی فوت های ناشی از تصادفات در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه ساختمان پلیس راهنمایی و رانندگی کرج ظهر یکشنبه با حضور سردار احمدعلی گودرزی فرمانده نیروی انتظامی استان البرز، سرهنگ همایون شریفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، محمد تقی ایرانی معاون استاندار و فرماندار کرج و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات این ساختمان برگزار شد.

ساختمان پلیس راه کرج در زمینی به مساحت 4 هزار متر مربع، با زیربنای 1500 متر در جاده اسکلت فلزی و اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

کرج در بعد ترافیکی نسبت به سایر کلانشهرها بی همتاست

رئیس پلیس راهنمای و رانندگی استان البرز در این آیین با بیان اینکه کلانشهر کرج در بعد ترافیکی نسبت به سایر کلانشهرهای کشور بی همتا است اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار ارایه شده به ازای 5 نفر یک خودرو در کشور وجود دارد و این در حالی است که در استان البرز و به خصوص راه کرج به ازای هر 1.5 نفر یک خودرو در حال تردد است و این نشان از تفاوت ترافیکی کرج با سایر کلانشهرها است.

سرهگ همایون شریفی ادامه داد: در آزادراه کرج به عنوان یکی از پرترددترین آزادراه های کشور و البته در شرایط عادی روزانه 200 هزار خودرو تردد می کنند و باید بر اهمیت این محورها و توجه به مسایل ترافیکی آن تاکید شود.

وی با ارائه آماری از تصادفات رخ داده در محورهای البرز گفت: در 5 سال گذشته علیرغم وجود همه مولفه ها برای افزایش تصادفات خوشبختانه با تلاش و همکاری سازمان ها شاهد کاهش تصادفات د راستان البرز بوده ایم.

رئیس پلیس راهنمای و رانندگی استان البرز اعلام کرد: در 10 ماهه اول امسال بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی پزشکی قانونی استان البرز شاهد کاهش 13 درصدی فوت های ناشی از تصادفات در معابر شهری بوده ایم.

سرهگ شریفی در ادامه به اجرای طرح خوشایند سازی در فضای کاری نیروهای راهور تاکید کرد و گفت: موفقیت های راهور ارزان و به راحتی به دست نیامده است، ما شهدای فراوانی را در راه ایجاد امنیت برای مردم تقدیم کرده ایم و اعتقاد داریم که باید با خوشایندسازی فضای کار توفیقات و موفقی های خود را حفظ کنیم.

وی در پایان با بیان این که فضای خدمت تاثیر بسزایی در نحوه خدمت دارد تصریح کرد: خوشبختانه در طی دو سال گذشته ثمرات خوشایندسازی را در فضای کار به خصوص در پاسگاه های نیروی انتظامی و پلیس راهور شاهد بوده ایم.