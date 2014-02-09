طالبان گزارش سازمان ملل را مغرضانه خواند/ اعلام تلفات تروریست ها در عملیات پاکسازی کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، مقامات پلیس پاکستان از کشته شدن 79 نفر از زمان آغاز عملیات هدفمند علیه تروریست ها و افراط گرایان در پنج ماه گذشته در شهر بندری کراچی مرکز ایالت سند در جنوب این کشور خبر دادند.



فرمانده پلیس ایالت سند همچنین از کشته شدن 46 پلیس در چهار ماه آخر سال 2013 و 30 فرد دیگر در ماههای ژانویه و فوریه 2014 (دی و بهمن ) در کراچی و در جریان در درگیری و تبادل آتش با تروریست ها خبر داد.



اکسپرس تریبون نیز در گزارشی به اظهارات نواز شریف نخست‌ وزیر پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و تاکید وی بر لزوم اصلاح سیاست‌ های گذشته اسلام آباد پرداخت.



خبر دیگر اینکه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در زمینه افزایش 14 درصدی تلفات غیرنظامیان افغان در سال 2013 این گزارش را نادرست و مغرضانه خواند و از کشته شدن غیرنظامیان در جریان حملات شبانه جنگندهای نیروهای خارجی به روستاهای افغانستان و ورود نظامیان به منازل افغان ها خبر داد.



یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل اعلام کرد 74 درصد تلفات غیر نظامیان توسط مخالفان مسلح دولت، 11 درصد در جریان مقابله نیروهای طرفدار دولت با نیروهای طالبان و مخالفان مسلح، 8 درصد توسط نیروهای دولتی و 3 درصد به دست نیروهای خارجی کشته و یا زخمی شده اند.



رویترز نیز از کمک 300 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان با هدف ایجاد ثبات در زمینه‌ های بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و دیگر موارد خبر داد که از این میان 125 میلیون دلار در بخش کشاورزی افغانستان، 100 میلیون دلار برای کمک به 10 دانشگاه برای آموزش افراد مستعد و 77 میلیون دلار در زمینه تجاری هزینه می شود.