نگاه به سرمایه گذاری باید عوض شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی بعد از ظهر یکشنبه در بهره برداری از دو طرح صنعتی در ساری با تاکید بر حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت ، افزود : اگر حوزه صنعت فعال باشد ما شاهد اتفاقات اقتصادی از جنس ارزش افزوده ، تولید و اشتغال خواهیم بود که به قاعده جمعیتی در استان کمک می کند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران دولت درفضای فراملی ، قدمهای خوبی را در حوزه تولید ، اقتصاد و بازرگانی برداشته است ،تاکید کرد : دیدار گروههای تجاری از کشورهای مختلف جهان به کشور نشاندهنده عزم جدی دولت در جهت توسعه اقتصاد و بازرگانی است.

شعبانعلی وفایی نژاد مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان مازندران با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ، در چند ماه گذشته حرکت نویی آغاز شده است ، اظهار کرد : دربازدیدی که استاندار از شهرکهای صنعتی استان داشته اند با مشکلات صنعتگران مازندرانی آشنا شدند و کمکهای خوبی را در این بخش انجام دادند.

وی با بیان اینکه آسفالت شهرک صنعتی کار سخت و دشواری بوده است ، افزود : با جدیت و پیگیری های مسئولان اعتباری بالغ بر1 میلیارد و 400 میلیون تومان از زیر سازی ، جدول و آسفالت فاز 2 پرداخت شد .

مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان مازندران با اعلام اینکه یکی از دغدغه های ما در بحث امنیت سرمایه گذاری حفظ شرایط موجود واحدها است ، گفت : ناامنی که در واحدها ایجاد می شود خطراتی را برای واحدها به وجود می آورد که با همت مجموعه شهرکهای صنعتی ، 3 دستگاه ماشین آتش نشانی خریداری و تجهیز شد و اعتباری بالغ بر 900 میلیون از منابع ملی برای این امرمحقق شده است.

وفایی نژاد از افزایش 15 درصدی قراردادها در شهرک صنعتی نسبت به سال گذشته خبرداد و با اشاره به واگذاری بیش از 50 هکتار زمین وبستن 110 قرار داد با سرمایه گذاران ، گفت : باید از بارغه امیدی که با روی کار آمدن دولت تدبیر در بخش تولید بوجود آمده است ، استفاده کرد.

مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان مازندران افزود : کمترین قصور ما در این بخش ، خسارات جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد.

وی ادامه داد : در فضای صنعت نفت ، گاز و فناوری اطلاعات نیز مذاکراتی شده که با اجرای آن گامهای اساسی در جهت توسعه استان برداشته خواهد شد.