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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۰

احسانی:

نگاه به سرمایه گذاری باید عوض شود

نگاه به سرمایه گذاری باید عوض شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران ضمن قدردانی از کمکهای شرق استان به مناطق خسارت دیده غرب، گفت: متاسفانه امروز تمام نگاهها برای سرمایه گذاری به بانکها است که باید این نگاه عوض شود و بتوانیم در حوزه برداشت از منابع ، درحوزه فرابورس فعالیت کنند .

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی بعد از ظهر یکشنبه در بهره برداری از دو طرح صنعتی در ساری با تاکید بر حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت ، افزود : اگر حوزه صنعت فعال باشد ما شاهد اتفاقات اقتصادی از جنس ارزش افزوده ، تولید و اشتغال خواهیم بود که به قاعده جمعیتی در استان کمک می کند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران دولت درفضای فراملی ، قدمهای خوبی را در حوزه تولید ، اقتصاد و بازرگانی برداشته است ،تاکید کرد : دیدار گروههای تجاری از کشورهای مختلف جهان به کشور نشاندهنده عزم جدی دولت در جهت توسعه اقتصاد و بازرگانی است.

شعبانعلی وفایی نژاد مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان مازندران با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ، در چند ماه گذشته حرکت نویی آغاز شده است ، اظهار کرد : دربازدیدی که استاندار از شهرکهای صنعتی استان داشته اند با مشکلات صنعتگران مازندرانی آشنا شدند و کمکهای خوبی را در این بخش انجام دادند.

وی با بیان اینکه آسفالت شهرک صنعتی کار سخت و دشواری بوده است ، افزود : با جدیت و پیگیری های مسئولان اعتباری بالغ بر1 میلیارد و 400 میلیون تومان از زیر سازی ، جدول و آسفالت فاز 2  پرداخت شد .

مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان مازندران با اعلام اینکه یکی از دغدغه های ما در بحث امنیت سرمایه گذاری حفظ شرایط موجود واحدها است ، گفت : ناامنی که در واحدها ایجاد می شود خطراتی را برای واحدها به وجود می آورد که با همت مجموعه شهرکهای صنعتی ، 3 دستگاه ماشین آتش نشانی خریداری و تجهیز شد و اعتباری بالغ بر 900 میلیون از منابع ملی برای این امرمحقق شده است.

وفایی نژاد از افزایش 15 درصدی  قراردادها در شهرک صنعتی نسبت به سال گذشته خبرداد و با اشاره به واگذاری بیش از  50 هکتار زمین وبستن 110 قرار داد با سرمایه گذاران ، گفت : باید از بارغه امیدی که با روی کار آمدن دولت تدبیر در بخش تولید بوجود آمده است ، استفاده کرد.

مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان مازندران افزود : کمترین قصور ما در این بخش ، خسارات جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد.

وی ادامه داد : در فضای صنعت نفت ، گاز و فناوری اطلاعات نیز مذاکراتی شده که با اجرای آن گامهای اساسی در جهت توسعه استان برداشته خواهد شد.

کد مطلب 2232921

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