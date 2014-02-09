عيد نوروز افزايش نرخ هتل ها را در مشهد نداریم/ شناسايي 5 هزار واحد اقامتي غير مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قانعي ظهر یک شنبه با بيان اينكه امسال در نيمه دوم دي ماه با 20 در صد افزايش قيمت هتل ها در مشهد روبرو بوديم اظهار کرد: اين افزايش قيمت به دليل افزايش نرخ خدمات مختلف در هتل ها بوده است.

قانعي با اعلام اينكه نرخ كارشناسي خوراكي و نوشيدني ها تغيير خواهد كرد افزود:‌ در پايان بهمن ماه نرخ هتلي جديد اعلام می شود.

وي با بيان اينكه در خراسان رضوي هم اكنون 176 مركز اقامتي وجود دارد افزود:‌ اين واحد هاي اقامتي ظرفيتي بيش از 76 هزار نفر در شرايط پيك را دارا مي باشند.

رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوي با اعلام اينكه 52 درصد هتل هاي اقامتي كشور در مشهد هستند ادامه داد:‌ از ابتداي سال جاري تاكنون 30 هتل به اين مجموعه افزوده شده است.

وي با اشاره به اينكه از 176 هتل موجود در خراسان رضوي تنها 7 درصد در نقاط ديگر استان قرار دارند افزود:‌ اين تعداد جوابگوي مسافران نيست.

مسائل ايمني و اخلاقي در صنعت هتلداري از اهميت ويژه اي برخوردار است

قانعي با اعلام اينكه مسائل ايمني و اخلاقي در صنعت هتلداري از اهميت ويژه اي برخوردار است ادامه داد:‌ ساخت هتل هاي بيشتر باعث كوتاه شدن دست افراد سودجو از اين صنعت مي شود.

وي افزود:‌ در سال گذشته نزديك به 5 هزار واحد اقامتي غير مجاز شناسايي شدند كه در ايام پيك در مشهد مشغول به فعاليت بوده اند.

قانعی با بيان اينكه حدود 20 درصد از هتل هاي استان متعلق به نهاد هاي دولتي است افزود:‌ نهاد هاي عمومي و ادارات دولتي طبق قانون اجازه ساخت اماكن اقامتي مانند هتل براي پرسنل خود را ندارند.

وي با اشاره به آمار منتشر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي ادامه داد:‌ در سال گذشته 29 ميليون زائر و مسافر وارد مشهد شده اند كه ميانگين اقامت آنان سه روز بوده است.

تشويق مسافران و زائران براي بيشتر شدن سفرهاي گروهي است

وي با اعلام اينكه درصد كمي از سفرها به شكل گروهي انجام مي شود گفت:‌ يكي از برنامه هاي ما براي نوروز تشويق مسافران و زائران براي بيشتر شدن سفرهاي گروهي است.

قانعي با بيان اينكه سفرهاي ساماندهي و سازماندهي شده از برنامه هاي مهمي است كه بايد به آن توجه ويژه اي شود ادامه داد:‌ ما هنوز نتوانسته ايم در اين بخش توفيقي حاصل كنيم.

نظارت بر اماکن اقامتی در ایام نوروز

رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوي با اشاره به برنامه هاي اتحاديه هتلداران در ايام نوروز گفت:‌ بازديد هاي تيم كارشناسي اتحاديه به منظور بررسي نواقص، مشكلات و كاستي هاي هتل ها از مهمترين برنامه هاي ما در اين ايام است.

وي با اعلام اينكه بازديدهاي نوروزي در سه مرحله انجام مي شود ادامه داد:‌ برخي از بازديدها به شكل سرزده و برخي دوره اي و مقطعي است.

قانعي با بيان اينكه اتحاديه هتلداران خراسان رضوي در هر زماني آمادگي رسيدگي به شكايات زائران را دارد افزود:‌ ما تيم هاي بازرسي دائمي داريم كه به طور مرتب اماكن اقامتي را بازرسي خواهند كرد.

گفتني است شماره تلفن 2213334 جهت رسيدگي به شكايات زائران و مسافران از سوي اتحاديه هتلداران اعلام شده است.