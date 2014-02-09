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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۱

عابدی:

پژوهشگاه رباتیک در فریدونکنار ایجاد شد

پژوهشگاه رباتیک در فریدونکنار ایجاد شد

آمل - خبرگزاری مهر: معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ایجاد پژوهشگاه روباتیک فریدونکنار گفت: با این طرحر رشد چشم گیری در بخش روباتیک مازندران صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عابدی بعد از ظهر یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های رباتیک دانش آموزان آمل در جمع خبرنگاران،اذعان داشت: حدود 40 اثر از دوره های ابتدایی،متوسطه اول و دوم در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند وروبات های خود را به نمایش گذاشتند.

معاون متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه،افزود:این نمایشگاه فقط یک تمرین برای دانش آموزان علاقه مند است و هدف بعدی، بعد از این نمایشگاه این است که در شهریور ماه یک گام بزرگتر و با ایده ها و روبات های بهتر در آمل یک نمایشگاه با حمایت بسیج دانشجویی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:یکی دیگر از اهداف برپایی این نمایشگاه این است که دانش آموزان با این نوع اختراعات آشنا شوند تا بتوانند ایده های خود را در همین مقطع اجرایی کنند و هدف بعدی این است که اوقات فراغت دانش آموزان با حضور در این نمایشگاه ها و یا کارگاها با برنامه ریزی علمی و خوب پر شود.

مصطفی عابدی بیان داشت:با تاسیس پژوهشگاه روباتیک فریدونکنار گام بزرگی در بخش روباتیک مازندران گرفته شده است که تا کنون این پژوهشگاه توانسته  یک بار در مکزیک قهرمان جهان شود و یک بار هم در مسابقات روباتیک ترکیه توانست مقام سوم را بدست آورند.

کد مطلب 2232928

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