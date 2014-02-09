پژوهشگاه رباتیک در فریدونکنار ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عابدی بعد از ظهر یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های رباتیک دانش آموزان آمل در جمع خبرنگاران،اذعان داشت: حدود 40 اثر از دوره های ابتدایی،متوسطه اول و دوم در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند وروبات های خود را به نمایش گذاشتند.

معاون متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه،افزود:این نمایشگاه فقط یک تمرین برای دانش آموزان علاقه مند است و هدف بعدی، بعد از این نمایشگاه این است که در شهریور ماه یک گام بزرگتر و با ایده ها و روبات های بهتر در آمل یک نمایشگاه با حمایت بسیج دانشجویی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:یکی دیگر از اهداف برپایی این نمایشگاه این است که دانش آموزان با این نوع اختراعات آشنا شوند تا بتوانند ایده های خود را در همین مقطع اجرایی کنند و هدف بعدی این است که اوقات فراغت دانش آموزان با حضور در این نمایشگاه ها و یا کارگاها با برنامه ریزی علمی و خوب پر شود.

مصطفی عابدی بیان داشت:با تاسیس پژوهشگاه روباتیک فریدونکنار گام بزرگی در بخش روباتیک مازندران گرفته شده است که تا کنون این پژوهشگاه توانسته یک بار در مکزیک قهرمان جهان شود و یک بار هم در مسابقات روباتیک ترکیه توانست مقام سوم را بدست آورند.