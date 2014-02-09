25 درصد جمعیت ارومیه خودرو دارند/ تک هسته ای بودن عامل اصلی ترافیک ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی افزود: هم اکنون در شهر اروميه بر اساس آمار ميزان مالكيت خودرو 25 درصد جمعيت بوده كه با توجه به ميانگين سرانه شبكه معابر شهري به ميزان 58 مترمربع به ازاي هر وسيله نقليه در مقايسه با متوسط كشوري در شرايط بهتري قرار دارد.

وی اظهار داشت: این در حالی است که متاسفانه شاهد افزايش روز افزون ترافيك و مشكلات ناشي از آن در انجام سفرهاي درون شهري اروميه هستيم كه عامل اصلي آن مديريت نادرست ترافيك و تك هسته اي بودن شهر بر اساس دیدگاههای کارشنسی و وضع موجود عنوان می شود.

دبیر شورای ترافیک آذربایجان غربی با اعلام اینکه امسال 9 ميليارد ريال در قالب اعتبارات ساماندهي حمل و نقل به شهرداري اروميه اختصاص يافت، عنوان کرد: این میان اعتبار تخصیص یافته بايد برای اجرای پروژه هاي اصلاح هندسي،‌ ساماندهي علائم افقي و عمودي و ايمن سازي عبور و مرور عابرين پياده هزينه شود.

آرامون در ادامه با اشاره به آمار تصادفات بوقوع پیوسته در آذربایجان غربی، افزود: به رغم كاهش 12 درصدي تعداد تصادفات درون شهري در مقايسه با سال گذشته شاهد تصادفات منجر به فوت در حوادث رانندگي معابر شهري هستيم كه در اين زمينه نيز مسئولان ذي ربط بايد اهتمام ويژه اي داشته باشند.

وی از عملکرد مقطعی در ساماندهی وضعیت ترافیکی تقاطع های ارومیه با توجه به تعداد خودروها و روند تردد در خیابانها انتقاد و ضمن تاکید بر ایجاد زیر ساختها برای راه اندازی سیستم کنترل هوشمند تقاطع های سطح شهرهای آذربایجان غربی بویژه ارومیه، گفت: با ادامه این روند مدیریت حمل و نقل تقاطع ها با چالش جدی مواجه می شود.

دبیر شورای ترافیک آذربایجان غربی اظهار داشت: باید یرای رفع این مشکلات سیستم هوشمند کنترل ترافیک با هدف کاهش زمان سفر راه اندازی و با استفاده تابلوهای VMS وضعیت ترافیک خیابانهای اصلی بویژه واقع در محدوده مرکزی را به مردم اطلاع داد.

وی خواستار بهره گیری شهرداری ها و پلیس راهور از سیستم های هوشمند ترافیکی در سطح شهرهای استان شد و اعلام کرد: متاسفانه سفرهای سرگردان به دلیل عدم اطلاع رانندگان از وضعیت ترافیکی خیابانها در ساعات مختل روز در ارومیه غیر قابل قبول است، چرا که مردم به دلیل عدم آگاهی وارد محدوده ترافیکی شده و به دنبال جای پارک هستند.