تقدیر لاریجانی از دست اندرکاران بررسی لایحه بودجه 93 / جلسه بعدی مجلس دوشنبه 28 بهمن

به گزاش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با تصویب لایحه بودجه سال 93 به پایان رسید.

لاریجانی در پایان جلسه اظهار داشت: با تشکر از نمایندگان مجلس که وقت زیادی را صرف بررسی لایحه بودجه کردند گفت: از همه نمایندگان که این خستگی را به جان خریدید تشکر می کنم اگر گاهی بحثی کردیم که موجب دلخوری شدعذرخواهی می کنیم.

وی با تشکر از نواب اول و دوم مجلس گفت: از همه دبیران، ناظران و کمیسیونهای تخصصی بودجه تشکر می کنیم .

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از نمایندگان دولت، وزیران و مسئولان دستگاههای اجرایی کشور که در بررسی لایحه بودجه مشارکت داشتند تشکر کرد و اظهار داشت: در مدت بررسی لایحه بودجه کمیسیونهای تخصصی نقش مهمی داشتند و از کلیه دست اندرکاران و دست اندرکاران مجلس در مدت بررسی لایحه بودجه با ما همکاری داشتند قدردانی می کنیم.

لاریجانی در مورد زمان جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبات تصویب شده بودجه را برای شورای نگهبان ارسال کردیم که اکنون آنها مشغول مطالعه هستند و از امروز نمایندگان به مدت یک هفته می توانند به حوزه های انتخابیه خود سرکشی کنند.

جلسه بعدی مجلس دوشنبه 28 بهمن ساعت 8 صبح برگزار می شود و در این مدت کمیسیون تلفیق نظرات را دریافت می کند و از همه نمایندگان دعوت می کنیم تا سه شنبه در افتتاحیه اجلاس مجالس کشورهای اسلامی شرکت کنند.