مطابق قانون اساسی از فعالیت های احزاب سیاسی تبریز حمایت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی‌فر بعد از ظهر یک شنبه در همایش نقش احزاب در جریانات سیاسی در خانه کارگر تبریز با اشاره به اینکه یکی از دلایل توسعه نیافتگی برخی از کشورها، نبود احزاب فعال در آن کشور است، گفت: تشکیل احزاب در جریان انقلاب مشروطه حرکت خوبی بود که باید در مقطع زمانی فعلی نیز ادامه یابد.

وی با تاکید بر اینکه باید فعالیت احزاب سازمان یافته و ضابطه مند باشد، افزود: باید از هرگونه فعالیت های ضابطه مند وسازمان یافته احزاب در کشور حمایت کرد.

شهرتی فر همچنین با بیان اینکه زمان وقفه در فعالیت های احزاب و تشکل های کشور به پایان رسیده است، ادامه داد: احزاب باید در چارچوب قانون به فعالیت های مدنی خود ادامه دهند.