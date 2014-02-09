به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طهماسبی ظهر یکشنبه در مراسم جشن ویژه بیماران کلیوی افزود: برنامههای متعددی به ویژه در زمینههای فرهنگی، ورزشی و تبلیغاتی در جهت توانمندسازی بیماران انجام میشود.
وی، ورزش را عاملی موثر در افزایش سلامت جسمی و روحی بیماران دانست و تاکید کرد: آموزش و توزیع کارت رایگان شنا از برنامههای ورزشی برای بیماران کلیوی زنجان است.
مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان، تصریح کرد: این انجمن از برنامههای پیشنهادی بیماران کلیوی استقبال میکند.
در ادامه این برنامه، ایوب پزشکی و بهاره حاجیسلیمی از متخصصان کلیه، به پرسشهای بیماران پاسخ دادند.
فوقتخصص کلیه با اشاره به اینکه بیماران مزمن کلیوی که هنوز به مرحله دیالیز نرسیدهاند باید رژیم غذایی خود را کنترل کنند، گفت: بیماران کلیوی در مصرف پروتئین به ویژه گوشت، لبنیات و تخممرغ محدودیت دارند.
بهاره حاجیسلیمی گفت: مصرف ناصحیح نمک میتواند باعث افزایش مایع در بدن شده و ورم و فشارخون را بالا برده و پیشرفت بیماریهای کلیوی را تسریع کند.
وی مرکبات، موز، هندوانه و گوجهفرنگی را حاوی پتاسیم دانست و افزود: سیبزمینی 24 ساعت در آب خیسانده شود و یا 20 دقیقه بجوشد تا پتاسیم آن کاهش یابد و بیماران کلیوی در مصرف میوهجاتی که حاوی پتاسیم هستند، محتاط باشند.
حاجیسلیمی، قطع دیالیز را بستگی به شرایط بیمار عنوان کرد و گفت: کاهش دیالیز در هفته با توجه به برخی شرایط از جمله عدم تورم، داشتن حجم 2 لیتر ادرار در روز، عدم تهوع و استفراغ و تغذیه مناسب امکانپذیر است.
ایوب پزشکی نیز در پاسخ به یک بیمار کلیوی که از بزرگ شدن تک کلیه خود ابراز نگرانی کرد، گفت: بزرگی آن دلیل بر سالم بودن آن است تا نبود کلیه دیگر را جبران کند.
فوقتخصص کلیه، 90 درصد سنگهایی را که در سونوگرافی مشاهده میشود را نیاز به دستکاری ندانست و یادآور شد: حرکت سنگ از کلیه و گیر کردن آن در حالب و مسیر ادرار، افتادن عفونت بر روی سنگ کلیه و تکرر عفونت ادراری و رشد سنگهای شاخه گوزنی در لگنچه و افتادن آن در داخل کلیه از مواردی است که در آن سنگ نیاز به دستکاری دارد.
وی سوءتغذیه را تهدیدی برای نارسایی کلیه دانست و گفت: بیماران کلیوی اعتدال در تغذیه به ویژه مصرف پروتئینها را رعایت کنند تا دچار سوءتغذیه که عفونت، عدم تعادل، سرماخوردگی و درد در بدن را تشدید میکند، نشوند.
در این مراسم، روانشناس انجمن کلیوی زنجان نیز گفت: امید به زندگی در بیماران، استرس و اضطراب آنان را کاهش میدهد.
رقیه فاضلی افزود: عدم آگاهی و شناخت بیماران از بیماری، آنان را از فعالیتهای اجتماعی بازمیدارد.
وی با اشاره به اینکه برخی از بیماران کلیوی در صحنههای جهانی مدالآور هستند، ادامه داد: مثبتاندیشی در بیماران باعث پیشرفت آنان در زمینه مختلف است.
روانشناس انجمن کلیوی تاکید کرد: حضور خانوادهها در کنار بیماران، تحمل رنج بیماری را بر آنان آسان میکند.
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