تشریح اقدامات شهرداری تهران برای راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، "مجتبی عبداللهی" در نشست خبری که امروز برگزار شد، بیان اینکه برای مراسم 22 بهمن ماه اقدامات لازم توسط معاونتهای مختلف شهرداری تهران انجام شده است اظهار کرد: طی نشست های مختلف با مسئولان برگزار کننده مراسم و بازدیدهای میدانی انجام شده و شهر تهران برای برگزاری مراسم آماده است.

وی با بیان اینکه تغییرات در شهر تهران در مسیر راهپیمایی قابل ملاحظه است، افزود: آخرین بازدید میدانی نیز فردا از محور دماوند تا میدان آزادی و بزرگراه محمد علی جناح و مسیر فرودگاه مهر آباد صورت می گیرد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه طراحی و اجرای جایگاه مراسم 12 بهمن در مرقد مطهر و بهشت زهرا صورت گرفته است، گفت: فضا سازی در حرم و بهشت زهرا نیز توسط سازمان زیباسازی انجام شده است. همچنین ورودی مسیر حضرت امام از حرم مطهر نیز صورت گرفته و فضای تبلیغاتی شهر نیز برای مراسم 22 بهمن آماده شده است.

نصب دو دستگاه تلویزیون در بهشت زهرا و یک دستگاه در حرم مطهر و 4 دستگاه درمسیر راهپیمایی 22 بهمن ماه‌،‌ آماده سازی میدان آزادی برای برگزرای مراسم، تهیه و اوج دهی 20 بالن در مسیر راهپیمایی و میدان آزادی، نسب عکس شهدا در طول مسیر خیابان آزادی و انقلاب و تهیه 20 سازه تجمیع با مفاهیم خاص ایام یوم الله،‌فضا سازی میادین بزرگ شهر و نورپردازی محور راهپیمایی، نسب پرچم جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف از دیگر اقداماتی بودکه عبداللهی به آن اشاره کرد.

وی همچنین از استقرار تیم آتش نشانی با 450 نفر نیرو و 140 دستگاه خودور سبک و سنگین در مسیر راهپیمایی خبر داد و گفت: رسیدگی و ساماندهی دستفروشان قبل از مراسم از دیگر برنامه‌های ما است. البته شرایطی فراهم کرده‌ایم تا دستفروشان پس از اتمام مراسم اجناس خود را به فروش برسانند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه سرویس های بهداشتی در طول مسیر جانمایی شده است، اعلام کرد: برپایی مکانهای مورد نیاز برای برگزاری نماز جماعت از دیگر اقدامات صورت گرفته است، همچنین نظافت و پاکیزگی مسیر راهپیمایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

عبداللهی با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و فرهنگی برای یوم الله 22 بهمن گفت: 300 ایستگاه فرهنگی و 200 غرفه در طول مسیر راهپیمایی ایجاد شده است.

وی گفت: در یوم الله 22 بهمن استفاده از اتوبوس‌ها،‌مترو و تاکسی در سطح شهر رایگان است .