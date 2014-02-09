همایش همیار بسیج بهزیستی البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش همیار بسیج نونهالان در تالار شهر الوند با حضور غلامرضا حسن پور فرماندار شهرستان البرز،حجت الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوند، سرهنگ داود بهرامی فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز، محمدرضا نیکخواه بهرامی رئیس اداره بهزیستی شهرستان البرز و اعضای شورای شهر الوند برگزار شد.



محمدرضا نیکخواه بهرامی رئیس اداره بهزیستی شهرستان البرز در این مراسم گفت: این برنامه به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور بیش از 200 نونهال از پنج مهد کودک و پیش دبستانی شهر الوند با هدف آشنایی کودکان و نونهالان با فرهنگ انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار شد.



وی اظهارداشت: با توجه به اینکه در گذشته همیار پلیس و همیار محیط زیست و همیار فضای سبز در بین نونهالان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها داشتیم، برای اولین بار در سطح استان گروه هایی با محوریت اعضای همیار بسیج تشکیل شد که این نونهالان از امروز به عنوان نونهال بسیجی شناخته شده و کارت عضویت همیار بسیج به آنها اهدا خواهد شد.



رئیس اداره شهرستان البرز افزود: 20 مهد کودک و پیش دبستانی که 11 مورد آنها در روستاها و 9 مهد در شهرها قرار دارند در مجموع یک هزار و 579 نونهال را تحت آموزش های تربیتی و یادگیری قرار داده اند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای سرودهای شاد و کودکانه انقلابی و نمایش و دکلمه جمعی کودکان و نونهالان با موضوع ورود امام خمینی (ره) به کشور، فرار شاه از ایران، سرود همگانی خلیج فارس از دیگر برنامه هایی است که در ایام دهه فجر در مهدهای کودک و پیش دبستانی ها اجرا می شود.



هممچنین دراین مراسم حجت الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوند با اشاره به نقش تبلیغ و آموزش در کودکان اظهارداشت: کودکان و نونهالان در این سن بسیار تاثیرپذیر هستند و به سرعت آموزشهای مربی آموزشی خود را حفظ می کنند.



وی بیان کرد: مهمترین وظیفه مربیان آموزشی بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی مانند امنیت، استقلال و عزت کشور و پیشرفت های فراوان علمی با زبان کودکانه و پرنشاط به کودکان است تا آنان بدانند که پیروزی انقلاب چه برکاتی برای کشورداشته است.



حجت الاسلام طهماسبی گفت: مربیان تربیتی، ضمن آموزش احکام دین اسلام به کودکان و نونهالان لازم است آنان را با نقش ولایت فقیه در رهبری جامعه برای رسیدن به اهداف انقلاب هم آشنا کنند.