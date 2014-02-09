عملیات اجرایی ساماندهی دو گلزار شهید در دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتی ظهر یکشنبه در این آئین اظهار داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر عملیات اجرایی دو گلزار تک مزاره در شهر خورموج با اعتبار 240 میلیون ریال آغاز شد.

حسین باغداری افزود: این گلزارها به صورت تک مزاره و اعتبار هر کدام 120 میلیون ریال است که از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها تامین اعتبار شده است.

وی با اشاره به اینکه این گلزارها متعلق به شهیدان غلامرضا اندام وغلامرضا شیرکانی است خواستار اتمام هر چه سریعتر این پروژه‌ها شد.

چهار گلزار شهید در شهرستان دشتی به بهره‌برداری رسید

باغداری در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دهه مبارک فجر چهار گلزارشهید در شهرستان دشتی تاکنون مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این گلزار ها در روستاهای سهو،کاردنه واسلام آباد بخش شنبه و طسوج و روستای مل اشک بخش مرکزی دشتی است.

باغداری افزود: این چهار گلزار شهدا تک مزاره بوده وبرای اجرای این چهار طرح ساماندهی گلزارشهدا جمعا با مبلغ 520 میلیون ریال اعتبارهزینه شده است.