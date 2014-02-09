دانشگاه آزاد اسلامی معضل اصلی ترافیک ورودی ارومیه/ کاهش تلفات تصادفات رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی با بیان اینکه تردد بیش از حد ظرفیت و محل نامناسب ورود و خروجی این سایت به یکی از معضلات اصلی ترافیکی ارومیه تبدیل شده است، افزود: مسئولان دانشگاه فضای سبز مقابل محوطه اصلی دانشگاه را به پارکینگ تغییر کاربری داده ولی باز هم مشکل همچنان لاینحل باقی است.

وی با اشاره به رایزنیهای انجام شده با مسئولان این دانشگاه و ارائه راهکارهای کاهش ترافیک و پیشگیری از وقوع تصادفات غیر قابل جبران، اظهار داشت: مسئولان این دانشگاه به توصیه های پلیس در این راستا بی اعتنا بوده و با وجود گذشت بیش از 2 سال از افتتاح این سایت گره مشکل تردد و ترافیک روز به روز کورتر می شود.

وی عدم وجود پارک سوار، خطر برخورد خودروهای عبوری با عابرین پیاده و خودروهای در حال خروج از پارک را عامل اصلی بروز این مشکل دانست و ادامه داد: نبود پل مکانیزه، لزوم ساماندهی پارک سوار، نبود نرده کشی در بین جاده و نبود ناوگان حمل و نقل عمومی دانشجویان نیز از دیگر کمبودها و مشکلات ساختار ترافیکی این سایت است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربیبا بیان اینکه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برای رفع مشکل خواستار حضور پلیس راهنمایی و رانندگی در محل اصلی ورود و خروج این سایت هستند، گفت: مشکل موجود در این نقطه زیرساختی بوده و با حضور پلیس نیز رفع نمی شود.

سعیدی با بیان اینکه زمین پشتی سایت شماره 3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه متعلق به جهاد کشاورزی بوده و با برداشتن دیوار حائل بین دو ساختمان دانشجویان از مسیر فرعی برای رفت و آمد استفاده می کنند، اضافه کرد: با وجود هماهنگی با این نهاد هنوز اقدامی برای تخریب دیوار انجام نشده است.

وی عنوان کرد: تلاش‌های زیادی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای ساماندهی وضعیت موجود انجام و جلسات متعددی با دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه برگزار شده تا فضاسازی لازم برای پارک خودرو دانشجویان انجام شود، اما این دانشگاه زیر بار نمی‌رود و اعلام می‌کند که این مساله هیچ ارتباطی به ما ندارد.

وی از اجرای طرح برخورد با نقص فنی و معاینه فنی خودروها در ایام عید سال آینده با هدف کاهش میزان وقوع تصادفات رانندگی خبر داد و گفت: برخورد با موتور سیکلت سواران متخلف، نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و عدم استفاده از گذرگاه عابر پیاده از جمله طرحهای لازم برای کاهش تصادفات است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی آذربایجان‎غربی با بیان اینکه تصادفات فوتی درون شهری نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش یافته، افزود: تصادفات جرحی و خسارتی به ترتیب 6 و 11 درصد و مجموع تصادفات در استان نیز به میزان 8 درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

سعیدی با بیان اینکه تعداد متوفیان در تصادفات درون‌شهری ارومیه با کاهشی 48 درصدی نسبت به سال گذشته از 52 نفر به 27 نفر کاهش یافته، ادامه داد: بیشترین آمار تصادفات در روزهای هفته با به ترتیب 15.46 و 15.45 درصد متعلق به روزهای چهارشنبه و شنبه است.