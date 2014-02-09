انفجار موتور سیکلت بمبگذاری در حماه سوریه/خروج 40 غیرنظامی دیگر از حمص

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) گزارش داد: در اثر انفجار موتورسیلکت بمبگذاری شده در میدان العاصی در شهر حماه تعدادی کشته و زخمی شدند.

سانا گزارش داد: در اثر شلیک گلوله خمپاره به ساختمان استانداری دمشق دو نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر شبکه المیادین گزارش داد: چهل غیرنظامی جدید از منطقه قدیمی حمص با وجود تیراندازی به سوی آنها از این منطقه خارج شدند.

المیادین همچنین از بازرسی دقیق محموله هایی که قرار است وارد منطقه قدیمی حمص شود از سوی مسئولان نظام سوریه خبر داد.

این در حالی است که طلال البرازی استاندار حمص گفت: استانداری آماده ارائه هرگونه کمک برای خارج کردن زنان،کودکان و سالخوردگان از منطقه قدیمی حمص و ورود کمکهای انسانی برای غیرنظامیانی که مایل به خروج از این منطقه نیستند است.