17 پروژه برق رسانی در بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این همزمان این پروژه ها که در شهرک چهکن بیرجند برگزار شد، بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها 16.3 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه چهار هزار و 480 خانوار از مزایای این پروزه ها برخوردار می شوند، بیان کرد: برای اجرای این پروژه ها 22کیلومتر شبکه متوسط و ضعیف و37 دستگاه پست هوایی اجرا شده است.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی عنوان کرد: تلفات انرژی در سطح شهرستان بیرجند 9 درصد است.

دادگر با بیان اینکه هم اکنون 207 پروزه برق رسانی در خراسان جنوبی در حال اجرا است، گفت: بیش از 9 میلیارد ریال برای اجرای این پروزه ها هزینه خواهد شد.

وی از افتتاح 86 پروزه برق رسانی نیز در دهه فجر امسال در استان خبر داد و افزود: 50 میلیارد ریال برای اجرای این پروزه ها سرمایه گذاری شده است.

به گفته وی از جموع پروژه های برق رسانی دهه فجر 45 پروزه در روستاها به بهره برداری می رسد.

دادگر نرخ انرژی توزیع نشده در شهرستان بیرجند را 0.5 دقیقه در روز اعلام کرد و افزود: از هدر رفت 950مگاوات انرژی برق و خاموشی با یک تیم فعال خط گرم در شهرستان بیرجند جلوگیری شده است.