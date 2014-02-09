ایمن سازی معابر ماکو30 میلیارد اعتبار نیاز دارد/ تعریض خیابان امام عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا احمدیان ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی با اشاره به قرار گرفتن شهر ماکو در مسیر ترانزیتی گمرک بازرگان، افزود: نیازمند بازنگری جدید در حوزه ترافیک و رفع مشکلات هندسی تقاطعها و میادین این شهرستان هستیم که بر اساس برآوردهای اولیه اجرای این طرحها 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح تعریض خیابان امام (ره) ماکو در مسیر جاده ترانزیتی، اظهار داشت: با توجه به اختصاص 20 میلیارد ریال طی سال گذشته از سوی دولت مازاد بر اعتبار مصوب برای اتمام مراحل اجرایی، ولی تعریض خیابان امام ماکو هنوز به اتمام نرسیده و 500 متر از طول طرح باقی مانده است.

فرماندار ماکو با اشاره به اینکه این خیابان در مسیر جاده ترانزیتی بازرگان واقع شده و از خیابانهای اصلی این شهر محسوب می شود، اعلام کرد: مشکل ترافیکی شهر ماکو یکی از بزرگترین معضلات شهروندان و مدیریت شهری بوده و روند خدمات رسانی را دچار اختلال کرده که با بهره برداری از این طرح مشکلات موجود رفع می شود.

احمدیان با بیان اینکه رکود و کم کاری در اجرای عملیات احداث خیابان امام ماکو پذیرفتنی نیست، ادامه داد: کندی اجرای طرح تعریض خیابان امام ماکو به یک معضل عمده در این شهر تبدیل شده که افزایش جمعیت شهری و تعداد خودروهای سورای و ترانزیتی باعث ایجاد ترافیک سنگین در بیشتر ساعات روز در این خیابان شده است.

فرماندار ماکو‌ تخریب خانه‌های سازمانی مسکن و شهرسازی و اداره مخابرات را از جمله اقدامات اساسی برای ادامه اجرای این طرح دانست و گفت: راکد ماندن طرح تعریض به خاطر طولی بودن شهر قابل قبول نبوده و باید با تمام امکانات موجود شهرستان این طرح اجرا شود، بطوری که ساختمان بانک سپه و اداره تعاون روستایی در این خیابان تخریب شد.

احمدیان با بیان اینکه در آخرین جلسه کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری 10 هکتار زمین محل هفته بازار از محیط آموزشی به تجاری و مسکونی موافقت و مشکل تعریض خیابان امام حل شد، گفت: طی 4 سال گذشته بیش از 150 میلیارد ریال برای تعریض خیابان امام هزینه و 850 متر آن بازگشایی شده که اميدوارم با مديريت شهردار جدید و شوراي شهر و ساير مسئولان بزودي شاهد باز گشايي كامل این خيابان باشیم.