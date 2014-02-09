پیکان در روز توقف مدعیان صدرنشین شد/ برتری پارسه برابر نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه با برگزاری 6 دیدار از گروه‌ "ب" پیگیری شد و در هفته‌ای که سایپا شمال استراحت داشت، ایرانجوان بوشهر هرچند در خانه شکست یک بر صفر را با تساوی یک بر یک مقابل آلومینیوم هرمزگان عوض کرد اما با کسب نکردن 2 امتیاز حساس در این بازی خانگی، صدرنشینی را هم از دست داد زیرا در این روز پیکان در خانه با تک گل محمد برجلو از سد یزد لوله عبور کرد تا صدرنشین این گروه لقب بگیرد.

پارسه تهران هم دست به کار بزرگی زد تا با نتیجه 2 بر یک نفت و گاز را در گچساران شکست داد تا ضمن بازگشت به جمع مدعیان این گروه، نفت و گاز را از جمع 4 تیم بالای جدول به زیر بکشد. تیم مس رفسنجان هم در خانه نفت مسجد سلیمان را با نتیجه بدون گل متوقف کرد تا مسجد سلیمانی‌ها به راحتی رده دوم را از دست بدهند.

در این روز که به غیر از پیکان، سایر مدعیان متوقف شدند، راهیان کرمانشاه در خانه پاس همدان را شکست داد تا ضمن صعود به رده‌های بالاتر، پاس را هم در جمع قعرنشینان این گروه نگه دارد. جدال دو تیم پائین جدولی البدر بندرکنگ و ابومسلم مشهد هم با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا هیچکدام از این دو تیم به نیمه بالای جدول صعود نکنند.

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- پیکان تهران 30 امتیاز

2- ایرانجوان بوشهر 29 امتیاز

3- نفت مسجد سلیمان 28 امتیاز

4- راهیان کرمانشاه 27 امتیاز

5- پارسه تهران 26 امتیاز

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12- آلومینیوم هرمزگان 16 امتیاز

13- سایپا شمال 12 امتیاز