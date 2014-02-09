بهره برداری از دو طرح گازرسانی به روستاهای شهرستان ازنا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی ظهر یکشنبه با حضور علی هادی چگنی معاون برنامه ریزی استاندار لرستان و مدیر عامل شرکت گاز لرستان بهره برداری از طرحهای گازرسانی به روستاهای چشمه سلطان و برجله از توابع بخش مرکزی شهرستان ازنا آغاز شد.

حشمت الله شمس خرم آبادی آبادی مدیر عامل شرکت گاز لرستان در این مراسم با اشاره به سرمای شدید هوا در شهرستان ازنا افزود: میانگین گازرسانی در این شهرستان نسبت به متوسط کشور قابل قبول است.

وی با بیان اینکه برای گازرسانی به روستاهای چشمه سلطان و برجله 11 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است افزود: برای اجرای این طرح ها در مجموع سه میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه 230 خانوار با افتتاح این طرح ها از نعمت گاز برخوردار می شوند اظهار داشت: گازرسانی به سایر روستاهای شهرستان ازنا در برنامه سال 93 قرار دارد.