عامل قاچاق 200 ثوب کاپشن خارجی در زنجان تعزیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عزیزپور افزود: به موجب حکم قطعی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان عامل قاچاق 200 ثوب انواع کاپشن های خارجی علاوه بر ضبط کالاهای مورد قاچاق به نفع دولت و وپرداخت مبلغی بالغ بر95 2 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

وی ، به محکومیت عامل بیش از 5000 قلم لوازم آرایشی تقلبی و تاریخ مصرف گذشته قاچاق در استان زنجان اشاره کردواظهار داشت: حکم محکومیت قاچاق بیش از 5000 قلم انواع لوازم آرایشی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان صادر و عامل این قاچاق به ضبط و معدوم نمودن کالا و جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: کشف مقادیر متنابهی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و شکایت گمرک ، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان وارد رسیدگی در پرونده گردیده و با استعلام از دانشگاه علوم پزشکی مشخص گردید که کالاهای مزبور تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هستند.

عزیزپور تاکید کرد: پرونده عامل قاچاق علاوه بر ضبط کالاهای مورد قاچاق به نفع دولت و معدوم نمودن آنها متهم به پرداخت مبلغی بالغ بر 96 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

بنیه علمی دانشجویان باید تقویت شود



معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رییس مجتمع آموزشی و فرهنگی سما زنجان گفت: بنیه علمی دانشجویان باید تقویت شده و بیش از گذشته در این راستا تلاش شود.

جواد بریری اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف دانشکده فنی حرفه ای سما زنجان تقویت علمی و عملی دانشجویان است و برای تحقق این مهم تلاش می شود .



وی یادآورشد: اولین دوره آموزشی تعمیرات لوازم خانگیˈتعمیر یخچال ˈ با هدف ایجاد انگیزه، ایجاد راه کارهای مناسب برای کارآفرینی و تقویت مهارت دربین دانشجویان این دانشکده برگزار شد.



معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس مجتمع آموزشی و فرهنگی سماء گفت: این دوره آموزشی در بین دانشجویان رشته های مختلف و با همت گروه الکترونیک دانشکده سمای زنجان، با آموزش یکی از استادان ماهر در این زمینه به مدت چهار روز برگزار شد.



بریری تصریح کرد: اولین دوره آموزشی تعمیرات لوازم خانگیˈتعمیر یخچالˈ با استقبال بیش از 100 نفر از دانشجویان مواجه شد.



وی گفت: این آموزش های عملی در خصوص اجزای تشکیل دهنده یخچال های خانگی، صنعتی، سوپر مارکتی، نحوه سرویس و رفع نقص قسمت های مختلف برگزار شد.



بریری تاکید کرد: دانشجویانی که در امتحان عملی نمره مورد نظر را اخذ کنند گواهی این دوره صادر می شود.



وی افزود: گروه الکترونیک دانشکده فنی حرفه ای سما زنجان درهدایت دانشجویان در ساخت ربات و اداوات الکترونیکی پیشرو بوده و در آینده نزدیک نیز دوره تعمیرات الکتریکی و مکانیکی خودرو پراید را برگزار خواهد کرد.