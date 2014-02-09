7 طرح کشاورزی در ازنا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نبی هداوند ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح یک مزرعه پرورش ماهی در روستای دربند از توابع بخش مرکزی شهرستان ازنا که پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور معاون برنامه ریزی استاندار لرستان برگزار شد از افتتاح 14 طرح کشاورزی در دهه فجر سال جاری در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه مزرعه پرورش ماهی روستای دربند به نمایندگی از هفت پروژه کشاورزی دیگر در بخش مرکزی ازنا افتتاح می شود افزود: برای این طرح ها که شامل چهار مزرعه پرورش ماهی و سه طرح آبیاری بارانی است در مجموع هفت میلیارد و 655 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاروزی شهرستان ازنا با اشاره به ایجاد 35 نفر شغل مستقیم با ایجاد این طرح ها اظهار داشت: اعتبار تمامی این طرح ها از محل توسعه بخش کشاورزی در سال 90 هزینه شده است.

وی یادآور شد: هفت طرح دیگر که شامل پروار بندی گوساله، پرورش بوقلمون، پرورش مرغ گوشتی و چهار طرح آبیاری بارانی است پیش از این با اعتبار 11 میلیارد و 321 میلیون ریال به بهره برداری رسید که با افتتاح این طرح ها نیز 27 شغل مستقیم ایجاد شده است.

هداوند افزود: در مجموع با افتتاح طرح های یاد شده 200 هکتار از اراضی شهرستان ازنا تحت پوشش آبیاری بارانی قرار گرفته است و 80 تن به ظرفیت تولید ماهیان سردآبی این شهرستان اضافه شد.