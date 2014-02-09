توجه به فرهنگ و هنرمندان کودکان را به سمت هنر و فرهنگ متمایل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد سادات فاطمی ظهر امروز در حاشیه نخستین همایش تجلیل از نویسندگان و اهل قلم شهرستان قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دین اسلام دین قلم و کتاب است، ایران کشوری است که تاریخی غنی از هنر و فرهنگ دارد و ایران وارث انقلابی فرهنگی است بنابراین باید به فرهنگ و هنر توجه ویژه ایی شود.



وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 150 کتابخانه در کشور وجود داشت در حالی که اکنون این آمار به سه هزار کتابخانه رسیده است، پیش از انقلاب سه میلیون جلد کتاب در کتابخانه های ایران بود ولی اکنون بیش از 30 میلیون کتاب در کتابخانه های ایران اسلامی وجود دارد.



این مسئول ادامه داد: مسئولان فرهیخته کشور باید به این امر توجه کنند که سرمایه گذاری کردن در حوزه کتاب و فرهنگ هزینه نیست بلکه یک سرمایه گذاری طولانی مدت است، ایران اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های بسیاری دارد اما در گذشته و زیر سلطه رژیم پهلوی نتوانسته بود که شکوفا شود اما اکنون در سایه اسلام این فرصت و ظرفیت را دارد که از لحاظ علم و فرهنگ سرآمد همه کشورهای دنیا باشد.



سادات فاطمی تاکید کرد: برای رشد و توسعه کشور باید مردم را با کتاب و مطالعه آشتی داد، امکان مطالعه را برای کودکان و نوجوانان که آینده ساز وطن هستند فراهم آورد و به هنرمندان و فرهنگیان توجه ویژه ;vn، قطعا در جامعه ایی که نسبت به فرهیختگان با رویکرد تجلیل و گرامیداشت برخورد شود آن جامعه پیشرفت می کند.



وی بیان کرد: وقتی در جامعه ایی فرهیختگان و اهل علم و ادب مورد توجه مسئولان و عامه مردم باشند، کودکان و نوجوانان به سمت و سوی هنر و فرهنگ متمایل می شوند ولی اگر غیر از این باشد طبعا رویکرد نسل بعدی به آن سمت خواهد بود.



مدیرکل کتابخانه های استان تهران گفت: اگر تعامل بین اهالی فرهنگ از جمله مسئولان، نویسندگان، حوزه انتشارات و حتی فروشندگان بیشتر شود و همه در جهت هم افزایی با یکدیگر همکاری و همراهی کنند نتیجه بهتری در کار حاصل خواهد شد اما در این بین به همکاری رسانه ها و اداره آموزش و پرورش که محل پرورش کودکان و نوجوانان است نیز نیاز است.



وی افزود: این که مسئولان فرهنگی قدس از هنرمندان و اهل قلم این شهرستان با برگزاری همایشی تقدیر و تجلیل می کنند، کاری بسیار ارزنده است باید چنین برنامه هایی تداوم داشته باشد تا نشاط و شادابی در جامعه فرهنگی شهرستان حکمفرما شود.