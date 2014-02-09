دولت بسته جدیدش را برای بهبود فضای کسب و کار رو کرد/ کارورزی دانش آموختگان و خوشه سازی مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طایی در جشنواره تجلیل از کارگران، گروه های کار و تلاشگران واحدهای نمونه استان البرز که بعد از ظهر یکشنبه در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی حرفه ای کشور در کرج برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوعات مربوط به اشتغال و رونق اقتصادی، دولت تدبیر و امید بسته و برنامه جدیدی را تدوین کرده است.

وی گفت: در تدوین این برنامه کاری از نظرات کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور استفاده شده که برای تصویب در اختیار شورای عالی اشتغال قرار گرفت.



وی یادآور شد: کاروزی دانش آموختگان، خوشه سازی مشاغل خانگی، تکمیل زنجیره ارزش به معنای ارتباطات عمودی و افقی بین بنگاههای اقتصادی نمونه کارهایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و به زودی عملیاتی می شود.

طایی عملیاتی شدن این بسته را موجب تحولات زیاد در بازار کار و بخش تقاضا دانست و تاکید کرد: زمانی نتیجه ابن برنامه ها موفقیت آمیز خواهد بود که همگامی بیشتری را در سیاست های اقتصاد کلان کشور شاهد باشیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی اقتصادی و تعیین بودجه برای سال آینده کشور پیش بینی می شود برنامه های اقتصادی در بهبود کسب و کار و تعامل با کشورهای دیگر از روند بهتری برخوردار شود.



وی وضعیت بازار کار کشور را دارای تعادل قابل قبول توصیف کرد و گفت: برای تثبیت و بهبود این موقعیت نیازمند افزایش سطح تولید در کشور هستیم و باید کارگزاران اقتصادی از جمله دولت، بنگاههای اقتصادی، بازیگران اجتماعی سیاسی مانند احزاب، رسانه ها و مطبوعات در این بخش همسو گام بردارند.



طایی با اشاره به اینکه برنامه های دیگری برای بهبود فضای کسب و کار در دست اقدام است، افزود: اشتغال روستایی، برنامه ریزی برای توانمند سازی جامعه، اشتغال پذیری و اشتغال زایی با استفاده از تسهیلات بانکی از دیگر برنامه ها برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور است.

وی تاکید کرد: برای توسعه و بهبود فضای کار در کشور باید به سمت افزایش و رونق تولید حرکت کنیم و تحقق این امر نیازمند همراهی و تعامل همه مردم، دستگاه‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ها و فعالان بخش خصوصی است.



در جشنواره یک روزه تجلیل از کارگران و گروه های نمونه کار استان البرز، 35 کارگر و تلاشگر عرصه تولید و صنعت این استان لوح سپاس دریافت کردند.