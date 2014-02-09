تعهد وزارت نیرو برای اجرای 850 طرح آبی/ تکمیل پروژه ها 40 سال زمان می برد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام الله دهه فجر صبح امروز و با حضور وزیر نیرو، استاندار تهران، فرمانداران شهرستانهای پاکدشت، ورامین، پیشوا، قرچک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این شهرستانها، مدیرعامل آب منطقه ای تهران و جمعی دیگر از مسئولان، عملیات اجرایی خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشت ورامین و شهرستان های پاکدشت ، ورامین و ری آغاز شد.

حمید چیت چیان در این مراسم مهمترین چالش پیش روی بشر در آینده را تامین آب سالم برشمرد و اظهار داشت: با افزایش جمعیت و روند توسعه فعالیت های مختلف اقتصادی نیاز آب روز به روز بیشتر خواهد شد و این در حالیست که منابع آب شیرین در دنیا محدود است و در کنار آن مصرف آب و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی موجب آلوده شدن منابع آب شده و موجب می شود علاوه بر افزایش مصرف آب، با مشکل آلودگی آن نیز مواجه شویم که این امر باعث افزایش نگرانی تأمین آب در دنیا شده است.

این مسئول ادامه داد: یکی از تدابیری که صنعتگران و دانشمندان دنیا برای غلبه بر این مشکل اندیشیده اند بازیافت آب است تا آبی که یکبار مورد استفاده قرار گرفته بار دیگر در فرایندی مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

احداث یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های دنیا در جنوب تهران

وی بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگی هایی که پروژه انتقال پساب جنوب تهران از آن برخوردار است انجام بازیافت آب است تا آبی که در شهر تهران برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ازطریق شبکه فاضلاب جمع آوری و در جنوب تهران در یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های دنیا به آب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت تبدیل شود.

وزیر نیرو افزود: هم اکنون نیمی از این تصفیه خانه مورد بهره برداری قرار گرفته و به زودی چهار مدول دیگر آن وارد مدار شده و اجرا خواهد شد.

چیت چیان گفت: پیش از این برای اجرای اینگونه طرح ها در وزارت نیرو، دولت منابع مالی مورد نیاز را تأمین می کرد ولی در حال حاضر دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است که این محدودیت نمی تواند نیازها و تقاضا را کنترل کند، لذا یکی از بهترین روش هایی که در دنیا برای مدیریت این امر پیدا شده مشارکت بخش دولتی و خصوصی است تا هم وظایفی که بر عهده دولت است انجام شود و هم بخش خصوصی کار اقتصادی افتخار آمیز انجام دهد.

ورود به مرحله جدیدی از مشارکت وزارت نیرو و بخش خصوصی

این مسئول در خصوص اجرای پروژه انتقال پساب جنوب تهران به دشت ورامین یادآور شد: این پروژه یکی از بهترین مصادیق مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، در بخش آب و فاضلاب پروژ های متعددی با این مکانیزم اجرا شده اما در بخش آب این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا می شود.

وی افزود: در اجرای این طرح بخش خصوصی در ابتدای مشارکت، منابع مالی از دولت نمی خواهد، کار را اجرا کرده و مورد بهره برداری قرار می دهد و پس از آن محصول را به دولت می فروشد که این امر نوعی بیع متقابل است و در حدود 30 میلیون متر مکعب از این آب در اختیار شرکت مجری قرار می گیرد که می تواند آن را به صورت اقتصادی به فروش برساند، با اجرای این طرح وزارت نیرو در بخش آب وارد مرحله جدیدی از مشارکت با بخش خصوصی شده است.

وزیر نیرو تأکید کرد: دولت از بخش خصوص دعوت می کند تا در اجرای پروژه های آب و برق مشارکت کرده و در مقابل نیز از تسهیلات لازم بهره مند شوند تا در سایه این مشارکت پروژه های بسیاری اجرا و روند پیشرفت و توسعه کشور سرعت یابد.

وزارت نیرو برای اجرای تعهدات خود به 120 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

چیت چیان با اشاره به این که اجرای این پروژه، آب مطمئن در اختیار کشاورزان قرار می دهد اظهار داشت: اگر از حجم آب رودخانه جاجرود هیچ استفاده ای برای شرب و دیگر مصارف نشود در مجموع سالانه 220 میلیون مترمکعب آب در اختیار قرار می دهد در حالیکه با اجرای این طرح و استفاده از کانالی که از پیش بوده بیش از 280 میلیون متر مکعب آب به این منطقه وارد می شود.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون وزارت نیرو در بخش آب حدود 850 طرح اجرایی تعهد دارد که برای اجرای آن به 120 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، با توجه به اعتبار سه هزار میلیار تومانی بخش آب از منابع دولتی اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند هر پروژه وزارت نیرو بطور متوسط 40 سال زمان برای تکمیل نیاز دارد در صورتی که با مدیریت سرمایه گذاری و پیگیری بخش خصوصی طرحی نظیر انتقال پساب جنوب تهران در کمتر از 30 ماه به بهره برداری می رسد.

وی افزود: یکی از کشورهای منطقه به ازای هر یک متر مکعب مصرف آب کشاورزی، 3/2 دلار محصول کشاورزی تولید می کنند در صورتیکه درایران به ازای این میزان مصرف آب تنها 0.17 دلار محصول کشاورزی تولید می شود لذا کشاورزان، دولت، جهاد کشاورزی، دانشمندان و صنعتگران باید دست به دست هم دهند و با کشت محصولاتی که با نیاز کمتر به آب در آمد بیشتری عاید کشاورزان می کند و استفاده از روش های آبیاری نوین آب را با راندمان بالاتر در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند.

نقش مردم در اداره امور اقتصادی پررنگتر می شود

در ادامه این مراسم استاندار تهران ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و اشاره به نقش مردم در عرصه های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: سیاست دولت این است که در کارها بویژه حوزه اقتصاد نقش اصلی را به مردم واگذار کند چرا که در هر عرصه ای از جمله جنگ و انقلاب مردم حضورداشتند امور به راحتی انجام پذیرفت و نتایج مطلوبی نیز حاصل شد.

سید حسین هاشمی افزود: همگان واقفند که شرایط جنگ اقتصادی از جنگ نظامی بسیار سخت تر است، مستکبران دنیا در این سی و چند سال می خواست در عرصه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند و وقتی اجماع همه دنیا برای تحریم ایران شکل گرفت، مردم با حضورشان در عرصه ای چون انتخابات 24 خرداد ماه و با روی کار آوردن دولت تدبیر و امید با کمترین هزینه این مشکل را رفع کردند.

این مسئول گفت: نشانه های این موفقیت درصحنه های مختلف از جمله روابط خارجی و مذاکرات هسته ای و بویژه سفرهای رئیس جمهور به خارج از کشور کاملا قابل مشاهده است و اکنون فضای تحریم از بین رفته و همگی شاهدحضور گروه های بزرگ اقتصادی از کشورهای مختلف و مطرح دنیا در ایران هستیم.

حمایت از سرمایه گذاران خصوصی طرح های انتقال آب به تهران

وی متذکر شد: توجه به بخش آب و پروژهای وزارت نیرو از مهمترین اولویتهای استانداری بود که دو سیاست کلی را مدنظر قرار میداد از جمله واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با حمایت دولت که این واگذاری شامل ساخت و بهره برداری و انتقال خواهد بود و این پروژه اولین نتیجه این رویکرد است.

هاشمی عنوان کرد: بحث دوم هم بحث آب شرب تهران است که همگی میدانیم در این موضوع با مشکل سختی مواجه هستیم و ما از بخش خصوصی فعال و کارآمد برای سپردن پروژه های مربوط به آب شرب از جمله طرح انتقال آب از ارتفاع سه هزار تنکابن به تهران حمایت خواهیم کرد.

اهتمام استانداری برای رفع مشکل آب شرب تهران

این مسئول با تاکید بر توجه استانداری به پروژه های آب تهران متذکر شد: در پنج و نیم ماه شروع فعالیتم در استانداری بیشترین توجه شورای برنامه ریزی استان معطوف به پروژه های وزارت نیرو بوده است و استانداری مصمم است تا با حمایت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی مشکل آب تهران را حل کند.

استاندار تهران پروژه انتقال و تصفیه پساب را بسیار مهمی توصیف کرد و گفت: اگر این پسابها تصفیه شود، مشکلات شهرستانهای جنوب استان یعنی پاکدشت، ورامین و ری برای تامین آب کشاورزی رفع خواهد شد.

گفتنی است؛ پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه پساب جنوب تهران به دشت ورامین و شهرستانهای پاکدشت، ری و ورامین که سالانه 283 میلیون مترمکعب آب را پس از تصفیه منتقل خواهد کرد با سرمایه گذاری هزار و 300 میلیارد ریالی بخش خصوصی به روش ساخت، بهره برداری و انتقال در مدت 36 ماه انجام خواهد شد.