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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۹

با حضور کارکنان بسیجی/

نقش کارمندان بسیجی در اقتصاد مقاومتی در شهرستان زابل واکاوی شد

نقش کارمندان بسیجی در اقتصاد مقاومتی در شهرستان زابل واکاوی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: نقش کارکنان بسیجی شاغل در ادارات و دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی در قالب همایشی با حضور فرماندار و جمع کثیری از مسئولان، کارمندان و همچنین اساتید بسیجی دانشگاه آزاد در شهرستان زابل واکاوی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه شهرستان زابل ظهر یکشنبه در این همایش یکروزه در تالار اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی متکی بر اصالت ابزاری نیست بلکه اقتصادی انسان محور است که متکی به نیروهای مؤمن، متعهد و پایبند به اصول و ارزش ها است.

هوشنگ ناظری در جمع کارمندان بسیجی اقتصاد مقاومتی را اقتصادی پویا و مناسب برای مواجهه با شرایط سخت برشمرد و اظهار داشت: به دلیل وابستگی کشور به نفت لذا استکبار به سرکردگی آمریکا توانست  از این حربه بر علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار استفاده کند و لذا در عرصه پیشبرد اقتصاد مقاومتی خلل ایجاد شد.

وی دراین رابطه اظهار داشت: کارکنان مؤمن ومتعهد و انقلابی که در شاکله نظام قرار می گیرند باید براساس فرمایش مقام معظم رهبری به دانش و روش های علمی مسلح شوند و با ایجاد و حمایت از ساختارها و مؤسسات علمی دانش بنیان بتوانند در تحقق این هدف مؤثر واقع شوند.

وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد مقاومتی علمی کار کردن نقش مؤثر و تاثیر گذاری خواهد داشت افزود: در این راستا باید اقتصاد دانش بنیان فعال شده و اقتصاد کشور از وابستگی به نفت خارج شود.

کد مطلب 2232980

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